Iniciativa, de autoria do vereador Paulo Porto, reconhece locais que adotem medidas de prevenção e acolhimento contra violência e assédio às mulheres; treinamento está previsto para dia 4 de agosto

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou o lançamento, no dia 04 de agosto, do Selo “Elas Protegidas”, iniciativa que reconhecerá bares, restaurantes, casas noturnas e demais estabelecimentos de grande circulação comprometidos com a proteção e o acolhimento de mulheres em situação de violência ou assédio.

O evento acontecerá no auditório do Paço Municipal, das 9h às 11h, e contará com uma palestra de capacitação voltada aos proprietários e colaboradores dos estabelecimentos interessados em obter a certificação. As inscrições para participar da ação estão abertas de 01 a 27 de julho e podem ser feitas pelo site da prefeitura (www.novaodessa.sp.org.br).

O Selo “Elas Protegidas” tem como objetivo estimular a adoção de protocolos de segurança e capacitação de funcionários de estabelecimentos como bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos, eventos e similares, criando ambientes mais acolhedores e seguros para o público feminino. É fruto da Lei nº 3.891/26, de autoria do vereador Paulo Porto, sancionada em março pelo prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para a certificação, os estabelecimentos precisam comprovar, a cada dois anos, a realização de treinamento periódico dos funcionários, a designação de uma funcionária de referência para acolhimento das vítimas e a adoção de mecanismos de alerta para comunicação discreta em casos de ameaça.

A ação de lançamento do Selo ‘Elas Protegidas’ conta com o apoio do Procon de Nova Odessa e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, reforçando o compromisso da administração municipal com a integração das políticas públicas voltadas à defesa da mulher e a fiscalização dos estabelecimentos comerciais.

“Trata-se de uma ferramenta importante para envolver a iniciativa privada na construção de uma cultura de respeito e segurança às mulheres, garantindo a elas que, ao entrarem em um estabelecimento certificado, haverá um acolhimento e um protocolo preparado para protegê-las”, destacou o prefeito Leitinho.