O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura execute o serviço poda de árvores em toda a extensão da rua Málaga, no Jardim Bertoni.

No documento o parlamentar aponta que durante vistoria realizada ao bairro, foi constatado que os galhos cresceram de forma excessiva, em muitos pontos se aproximando do solo. De acordo com Pastor Miguel Pires, essa situação tem prejudicado o estacionamento de veículos junto às guias, além de dificultar a circulação de automóveis, especialmente de veículos maiores, que precisam desviar dos galhos para transitar pela via.

“Além dos transtornos à mobilidade, a vegetação sem a devida manutenção compromete a segurança dos motoristas e pedestres, reduz a visibilidade e contribui para o aspecto de abandono da via pública. A poda adequada é uma medida simples, porém essencial, para garantir melhores condições de tráfego, preservar a arborização urbana e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (dia 7) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.