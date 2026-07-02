Rapper é o convidado do evento na próxima segunda-feira (dia 6), às 19h, no Museu Municipal Estação Jacuba; sarau integra Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura

MV Bill tem o dom da palavra rimada e escrita. O artista irá compartilhar sua verve literária no sarau Parada Poética, na próxima segunda-feira, dia 6. O rapper vem a Hortolândia para lançar o livro “A vida me ensinou a caminhar”. O sarau será, às 19h, na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba, localizado na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco. A classificação indicativa é 16 anos. O evento integra a Semana Cultural deste mês. A programação está disponível no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

No livro, MV Bill rememora os tempos que viveu em Cidade de Deus, conhecido bairro da cidade do Rio Janeiro, e em outros lugares do Brasil. Também conta fatos marcantes de sua carreira.

Ao longo de 27 capítulos, o rapper relembra a experiência de ter sido abandonado pelo pai e assumir responsabilidades ainda na infância. Conta seu início de carreira no rap, em 1991, no grupo Geração Futuro.

MV Bill dedica um capítulo à amizade com o falecido músico Chorão, vocalista do grupo Charlie Brown Jr. Os artistas se conheceram nos bastidores da premiação VMB (Video Music Brasil), da MTV, em 1998.

“A vida me ensinou a caminhar” é o quarto livro publicado pelo rapper. Os outros três são “Cabeça de porco”, em parceria com o escritor Celso Athayde e o antropólogo Luiz Eduardo Soares, “Falcão – Meninos do tráfico” e “Falcão – Mulheres e o tráfico”, ambos em parceria com Celso Athayde.

CUFA E 30 ANOS DE CARREIRA

Além da literatura, MV Bill também é ativista social. Também junto com Celso Athayde engajado, fundou a CUFA (Central Única das Favelas), ONG atuante em todos os estados brasileiros. Em 2015, Bill e Athayde deixaram o comando da entidade.

Na música, MV Bill segue em plena atividade. Para marcar suas três décadas de música, o artista lançou a compilação “MV30” este ano. O álbum reúne 20 músicas de sua extensa carreira, das quais duas inéditas, “Milicítico” e “Só se for D”, gravada com Chorão, em 2002.

Confira o clipe da música “Milicítico”: https://www.youtube.com/watch?v=UckdXLaKjNY

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

MICROFONE ABERTO

O sarau Parada Poética abre espaço para a declamação de poesias. O evento tem microfone aberto para quem quiser recitar versos ou textos literários de autoria própria ou de autores brasileiros ou internacionais. Para participar, é só comparecer e se inscrever no dia do evento.

O idealizador e anfitrião do sarau é o rapper Renan Inquérito, que dá as calorosas boas-vindas ao público e o tradicional banho de confete nos participantes que declamarem poesias e nos convidados. O evento conta ainda com o DJ Viny Blanco, que anima o público com os sons e as batidas dos seus toca-discos.

Além de nutrir a alma e a cabeça com poesia, o público pode matar a fome e a sede na área de alimentação com food trucks.

“ESQUENTA” DO FESTIVAL

Além de MV Bill, o público poderá conferir no sarau um “esquenta” do I Festival Internacional de Música.

O evento terá intervenção artística da street band e do cortejo cênico do festival, com participação de alunos do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia e do curso de teatro, ministrado pela Secretaria de Cultura.