As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste viram as taxas de natalidade subir este ano na comparação com o primeiro semestre de 2025. Nova Odessa também viu o número de nascidos subir no período.

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Já Sumaré e Hortolândia reduziram o ritmo de crescimento populacional na comparação com o ano anterior.

Americana viu crescer em 3,4%

o número de nascidos vivos, com base nos dados disponíveis pelo portal de registro nacional. Santa Bárbara foi a cidade com maior crescimento, de 8,3% no período.

Já Nova Odessa viu crescimento mais baixo, de 2,2%.

QUEDAS- Hortolândia apresentou queda de 3,5% e Sumaré viu o número de nascidos vivos recuar 12,6%, redução bastante forte.

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