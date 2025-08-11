Santa Bárbara d’Oeste apresenta a menor taxa de desemprego da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre as cidades com mais de 100 mil habitantes de acordo com estudo divulgado pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas). Conforme dados relacionados a junho, Santa Bárbara apresenta taxa de desemprego na ordem de 4,49% – taxa inferior às médias da região, do Estado de São Paulo e do Brasil.

No âmbito da geração de empregos, segundo dados oficiais do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, SB registrou 907 empregos gerados durante o primeiro semestre de 2025. Os dados levam em consideração empregos gerados nos segmentos de indústria, comércio, construção, serviços, entre outros.

Prefeito de Santa Bárbara elogia trabalho da equipe

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta a menor taxa de desemprego em um cenário extremamente competitivo, que é o da RMC. A Região Metropolitana de Campinas é desenvolvida, com o segundo maior PIB do Estado de São Paulo e a nossa cidade apresenta uma posição de destaque neste cenário”, analisou o prefeito Rafael Piovezan.

“A geração de emprego nasce das oportunidades que o Município oferece à iniciativa privada, em variados segmentos. Com planejamento e muito trabalho, Santa Bárbara d’Oeste avançou e oferece hoje uma base fundamental para o desenvolvimento econômico e social, com redes robustas de Saúde, Educação, melhores índices da história em Segurança Pública, Saneamento referência, ampla capacidade hídrica – inclusive em expansão -, além de 100% de esgoto tratado”, concluiu o prefeito.

