Denúncia de Caixa 2 na campanha de Leitinho/Mineirinho em Nova Odessa

A Câmara Municipal de Nova Odessa recebeu documentos referentes a uma denúncia de suposto Caixa 2 na campanha à reeleição do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e do vice Alessandro Mineirinho (PP).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um imóvel teria sido alugado na Rua João Adamson, na Vila Azenha, para a realização de reuniões entre candidatos a vereador e a prefeito/vice com a população. Mas os valores não constariam na prestação oficial de contas da chapa.

Denúncia com peso

“Esse custo de campanha não está registrado na prestação de contas do prefeito e do vice, fato que configura Caixa 2”, aponta o autor da denúncia, o auditor Marcos César. A documentação endereçada aos parlamentares traz fotos do imóvel sendo utilizado na campanha e pede a adoção de providências. O presidente da Câmara, Oséias Jorge (PSD), determinou a distribuição de cópia da denúncia a todos os vereadores.

A reportagem do Novo Momento solicitou a posição do prefeito e do vice através de email enviado às 14h31 desta segunda-feira (11), mas até o fechamento da reportagem não houve retorno. O espaço será concedido caso Leitinho e Mineirinho queiram se manifestar a respeito do assunto.

Leia + sobre partidos política regional