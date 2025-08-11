Novo corte de Michele Bolsonaro lembra Andressa Urach, concorda?

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Andressa Urach revisita capítulos intensos de sua vida

Nesta segunda-feira, 11 de agosto, And Urach faz revelações bombásticas ao enfrentar o “No Alvo”. A modelo, empresária e criadora de conteúdo adulto, que está no centro das manchetes com sua presença marcante na mídia, participa do programa para falar sobre religião, fama, declarações polêmicas, tentativas de sabotagem, além das transformações radicais em sua vida pessoal e profissional. E muitas outras afirmações, afinal, como ela mesma diz: “Não é fácil ser a Andressa Urach”.

Andressa já participou do Miss Bumbum e de um reality show, e suas muitas experiências renderam dois livros autobiográficos: “Morri para Viver” (2015) e “Desejo da Alma” (2019). Mas será que vem aí uma continuação com páginas impublicáveis?

“No Alvo” é exibido toda segunda-feira, às 23h15 (horário de Brasília), no SBT e no +SBT.

Leia + sobre Famosos, artes e música