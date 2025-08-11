Sumaré recebe espetáculo gratuito “Superatividade – A Era de Inteligência Artificial”

Nos dias 14 agosto e 2 de outubro, a cidade de Sumaré recebe o espetáculo teatral “Superatividade – A Era de Inteligência Artificial”, projeto cultural que convida o público a refletir sobre como as novas tecnologias vêm transformando o nosso cotidiano. Com sessões gratuitas voltadas a estudantes da rede pública, a iniciativa une teatro, educação e inovação para abordar, de forma acessível, o papel da Inteligência Artificial (IA) na sociedade contemporânea.

Por meio de uma encenação dinâmica, com recursos audiovisuais e interações em tempo real, o espetáculo demonstra como a IA está presente em diversas esferas da vida, da comunicação ao consumo, da educação ao trabalho, e convida os jovens a pensarem criticamente sobre o futuro e o uso responsável dessas ferramentas. As apresentações acontecem nas seguintes datas:

Serviço – Superatividade em Sumaré

Datas: 14 de agosto e 2 de outubro de 2025 respectivamente.

Locais e horários:

● EMEF Profª Anália de Oliveira Nascimento

Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, 565 – Jardim Bom Retiro – CEP 13.181-656. Sessões: 10h e 13h30 (dia 14)

● EMEF Profª Eliana Minchin Vaughan

Rua Luiz Matias da Silva, 35 – CEP 13.179-050. Sessões: 13h30 e 15h (dia 15)

A proposta faz parte de um projeto mais amplo, que inclui também oficinas formativas com estudantes e capacitação de professores da rede pública para aplicação dos conceitos em sala de aula. A iniciativa já passou por cidades como Hortolândia, Nova Odessa, Tremembé e São Paulo, beneficiando mais de mil crianças, jovens e educadores com conteúdos gratuitos sobre inteligência artificial e cultura digital.

O espetáculo “Superatividade – A Era de Inteligência Artificial” é uma realização da MR2 Cultural, com patrocínio da SPARTAN, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS). Conta com o apoio da Think Projetos, da Prefeitura Municipal de Sumaré e do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso com o acesso democrático à cultura e ao conhecimento, especialmente para estudantes de regiões com maior vulnerabilidade social.