Tarcísio quer privatização conjunta de DAEs

Os planos do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para os sistemas de água ainda públicos dos municípios paulistas é a privatização total. A saída é apontada como a única possível para que se cumpra a previsão de acesso a saneamento pela população.

Até agora, 218 cidades aderiram ao programa que pretende acelerar as privatizações da água em todo o Estado.

Tarcísio aposta no UniversalizaSP

O programa que vai ser usado para as privatizações é o UniversalizaSP, que “objetiva promover ações para que o Estado de São Paulo cumpra as metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento – 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, até 2033.”

Além de ter como proposta “Viabilizar a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de São Paulo”, o Universaliza também tem como meta “Promover a regionalização para ampliar eficiência, universalização e sustentabilidade dos serviços”, ou seja, os DAEs serão integrados e comandados por órgão (empresa) externa às prefeituras.

