Nova Odessa convida para segunda audiência pública do Plano Plurianual

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, convida a população para participar da segunda audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que será realizada na quarta-feira, 20 de agosto, às 18h, na Sala da Juventude do Oratório Canossiano Santa Bakhita.

Este encontro é uma oportunidade para os cidadãos contribuírem com sugestões e acompanharem as diretrizes que vão orientar os investimentos e políticas públicas do município nos próximos quatro anos. Assim como na primeira audiência, realizada em julho, na Câmara Municipal, serão apresentadas as prioridades setoriais e metas fiscais para áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social.

Além destas duas audiências públicas, a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento realizou, de forma inédita, uma coleta digital de sugestões pelos canais oficiais da prefeitura que resultou em 149 contribuições. “A participação da população é fundamental para construirmos um planejamento que reflita as reais necessidades da nossa cidade. Queremos ouvir as demandas e propostas dos moradores para fortalecer as ações da gestão pública”, destacou o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Brauner Feliciano.

O PPA é um instrumento essencial para o desenvolvimento municipal, estabelecendo objetivos e programas que serão executados ao longo do quadriênio. A realização das audiências públicas atende às determinações da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo transparência e democracia na elaboração do plano.

O Oratório Canossiano Santa Bakhita fica na rua Jequitibas, 22, no Jardim Alvorada.