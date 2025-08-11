Vape: como acabar com o vício?

O uso de vape e similares disparou 600% no Brasil, de acordo com levantamento do IPEC. Esse crescimento, observado especialmente entre jovens, é uma preocupação crescente aos arredores de escolas, bares e parques. Diante desse cenário, a Allen Carr’s Easyway, instituto voltado ao combate do tabagismo, decidiu atualizar O método fácil de parar de fumar, lançado no Brasil pelo Grupo Editorial Edipro.

Com mais de 20 milhões de exemplares vendidos, a obra de Allen Carr é referência global na luta contra o tabaco e agora inclui orientações específicas para quem deseja se libertar do vício dos dispositivos eletrônicos de nicotina.

Assim como o cigarro convencional, os vapes criam dependência psicológica, sustentada por gatilhos mentais e pela falsa ideia de que oferecem menos riscos à saúde. Os estímulos viciantes presente nesses dispositivos são modificados, tornando-se menos agressivos ao paladar, assim a quantidade da substância inalada é muito maior.

Sua mente está dominada, neste momento, por um Monstrão que continua a convencê-lo de que o cigarro ou o vape são a solução para todas as suas inseguranças e os seus desconfortos. Você acredita nisso porque, toda vez que fuma, tem uma sensação de alívio e interpreta isso como prazer. Mas o “prazer” nada mais é do que o alívio parcial do desconforto causado pela abstinência do cigarro anterior. (O método fácil de parar de fumar, p.41)

Na obra, Carr insiste que o leitor continue fumando enquanto lê, mesmo que esteja motivado a parar, pois o objetivo é remover o medo de abandonar o vício. Entre exercícios mentais, desmistificações dos efeitos da nicotina e métodos que excluem alternativas substitutivas, ele destaca o apoio psicológico como o melhor caminho.

Em O método fácil de parar de fumar, o autor reforça que a recaída ou a dificuldade em deixar o cigarro não são sinais de fraqueza ou falta de força de vontade, mas, muitas vezes, resultado de fórmulas ineficazes. Seu livro, agora adaptado aos desafios contemporâneos, como o uso crescente de dispositivos eletrônicos, mostra que é possível vencer essa batalha com a metodologia certa.

Ficha Técnica vape:

Título do livro: O método fácil de parar de fumar

Autor: Allen Carr

Editora: Grupo Editorial Edipro

ISBN/ASIN: 978-6556601946

Páginas: 288

Preço: 69,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Allen Carr foi um fumante inveterado por mais de trinta anos. Depois de inúmeras tentativas frustradas, conseguiu abandonar o vício de vez em 1983, passando do consumo de 60 a 100 cigarros por dia para nenhum. E fez isso sem sofrer abstinência, sem depender da força de vontade e sem ganhar peso. Ao perceber que havia encontrado a solução que tantos buscavam ― uma maneira fácil de parar de fumar ―, desenvolveu o “Método fácil de parar de fumar” e dedicou sua vida a ajudar fumantes em todo o mundo a se libertar do vício. O sucesso extraordinário de seu método consolidou sua reputação internacional como o maior especialista em um modo de parar de fumar.

Sobre a editora

O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

