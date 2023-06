Santa Bárbara contemplada no Programa de Sinalização Turística

O coração de Santa Bárbara d’Oeste, a Praça Central, recebeu a instalação de um totem do Programa de Sinalização Turística

da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, enaltecendo o Município integrante da Região Turística Bem Viver. Esta contemplação valoriza as instâncias regionais do turismo, apoiando e promovendo os destinos e definindo um padrão de identificação visual para as 49 regiões turísticas do Estado de São Paulo. Com formato retangular de 1m40 cm de largura e 2m45 cm de altura, o objeto é feito de alumínio composto com 3 mm de espessura, na cor preta, com estrutura interna em tubos metálicos.

Também no âmbito turístico, outra novidade é que Santa Bárbara d’Oeste foi homologada no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa). Agora a cidade integra o Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo que define a área “Bem Viver” no âmbito do desenvolvimento de suas políticas públicas, trabalhando as características similares e/ou complementares e aspectos em comum (identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica).

Além de Santa Bárbara d’Oeste, a Região Turística Bem Viver é composta pelos Municípios de Americana, Campinas, Capivari, Cordeirópolis, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré, que se articulam para desenvolver o turismo de forma conjunta e regionalizada, compartilhando hospedagem, serviços e produtos, e se beneficiando da atividade turística umas das outras, fazendo com que o turista permaneça mais tempo na região.

Creative City

Santa Bárbara d’Oeste é candidata à Rede de Cidades Criativas da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Após ser aprovado no programa Cria SP – Cidades Criativas, etapa do Governo do Estado de São Paulo, o Município formalizou sua candidatura ao Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal, em parceria com os Ministérios da Cultura e do Turismo.

O processo de construção da candidatura iniciou ainda em julho de 2022 quando Santa Bárbara participou da Conferência Internacional da UNESCO com as cidades que já compõe a rede, em Santos. A partir disto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil, realizou diversos encontros com o intuito de reunir informações relacionadas ao campo gastronômico – tema principal da candidatura barbarense.

O Município foi selecionado pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa com processo de consultoria em parceria com a Associação Amigos da Arte, visando a elaboração do Plano de Economia Criativo dedicado ao campo gastronômico.

Em dezembro do ano passado, houve oficialmente a entrega do Plano em solenidade, em São Paulo, pelos municípios que tiveram acesso aos resultados destes seis meses de trabalho. Houve também o lançamento do site do Creative City [creativecity.culturasbo.com], com um dossiê do potencial gastronômico da cidade, com informações que constam no formulário de candidatura, fotos e vídeo oficial das ações.

