A Cia Xekmat de Santa Bárbara d’Oeste realizará entre os dias 4 e 26 de junho o 18º Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias. A iniciativa trará rodas de contação, intervenções cênicas, brincadeiras e cantigas, teatro narrativo, workshops e oficinas com profissionais da cidade e região, além de profissionais conhecidos nacionalmente. Para participar das oficinas, é necessário se inscrever no site www.ciaxekmat.com. Todas as atividades são gratuitas.

Neste ano, o Encontra Conto disponibilizará uma grande variedade de ações culturais, todas gratuitas e dirigidas à população das cidades participantes, contadores de histórias e profissionais da educação.

O projeto, um dos selecionados pelo edital da Lei Paulo Gustavo, acontece na cidade sede de Santa Bárbara d’Oeste, apoiado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, além das cidades de Capivari, Rafard, Nova Odessa, Iracemápolis e Limeira.

Participando das ações estão a Cia Xekmat, dirigida por Amauri de Oliveira e Roberto Isler, Ponto de Cultura Confraria do Conto, coordenado por Renata de Paula, GT Mirabolantes, dirigida por Thiago Oliveira e André Lima, além de Ponto de Leitura Casa Encantada, Estação Cultural da Fundação Romi, bibliotecas e centros culturais de Santa Bárbara e cidades parceiras.

Entre as ações destacam-se: abertura do Encontro no dia 4 de junho, às 19h30, no CEU das Artes de Santa Bárbara, com a apresentação do espetáculo teatral da Cia Xekmat “A Leitura é uma Aventura”, onde os personagens Pifi e Pafe, conhecidos do público por suas aventuras, mostram como os livros, a leitura e a literatura podem ser interessantes e divertidas.

Haverá sessões de contação de histórias com mais de 40 contadores inscritos de vários municípios, nas bibliotecas, Estação Cultural, insituições sociais, além dos parques dos Jacarandás, Taene e do Panambi.

Confira a programação completa abaixo ou no site www.ciaxekmat.com:

• Semana anterior – manhã e tarde

“Caravana do Conto” – Divulgação com atores caracterizados e contadores de Histórias do Ponto de Cultura “Confraria do Conto” deslocando-se pelos bairros e diversos locais das cidades participantes dos eventos: Santa Bárbara d’Oeste, Capivari, Rafard, Limeira, Iracemápolis e Nova Odessa, em escolas, empresas, praças e outros locais com distribuição de flyers.

• Dia 4 de junho (terça-feira)

Às 9 horas e às 14 horas

“História Puxa História” – Contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: Biblioteca Municipal “Neide Crócomo” | CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 19h30

Abertura oficial do “18º Encontra Conto” – Credenciamento e recepção dos contadores participantes

Espetáculo narrativo “A Leitura é uma Aventura” com contadores/atores da Cia Xekmat

Local: Auditório do CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 5 de junho (quarta-feira)

Às 9 horas e às 14 horas

“História Puxa História” – Contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) – Rua do Amor, 685, Jardim Vista Alegre, Santa Bárbara D’Oeste

• Dia 6 de junho (quinta-feira)

Às 9 horas e às 13 horas

“História Puxa História” – Contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central) – Rua Campos Sales, 72, Vila Breda, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 21 horas

Oficina/Workshop: “Escrevendo histórias para crianças”, com Amauri de Oliveira. Pesquisar temas, títulos e escrever histórias infantis para municiar o narrador oral de materiais e equipamentos para a sua narração.

Local: Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central) – Rua Campos Sales, 72, Vila Breda, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 7 de junho (sexta-feira)

Às 10h30 e às 14 horas

“História Puxa História” – Contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 8 de junho (sábado)

Às 9 horas

“Histórias – Brincadeiras e Cantigas” – contação de histórias acompanhadas de cantigas tradicionais ao vilão e incentivo à prática de jogos e brincadeiras tradicionais com contadora Renata de Paula e Musicista Daniela Smanioto.

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Local: Parque Taene – Av. dos Bandeirantes, 1251, Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

“Ouça um Causo” – Atividade Online – Disponibilização on-line de histórias caipiras curtas e causos, contados por contadores inscritos. As histórias serão captadas anteriormente e editadas para serem disponibilizadas nas plataformas do Encontro (Facebook, Instagram, YouTube).



• Dia 9 de junho (domingo)

Às 8 horas

“Comboio da Contação” – contação de histórias com narradores inscritos

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Local: Estação Cultural/Feira livre Central – Av. Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

“Histórias no Parque” – contação de histórias. Tenda com teatro de sombras “Histórias de Assombrar”, com Valter Valverde

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Parque Taene – Av. dos Bandeirantes, 1251-827 – Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste, SP

• Dia 10 de junho (segunda-feira)

Às 9 horas e às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com narradores inscritos e divulgação das atividades do “18º Encontra Conto”

Local: Biblioteca Municipal “Lucrécia Pellegrini Luchi” no Centro Cultural “Júlio Henrique Raffard” – Av. São Bernardo, Rafard, SP

• Dia 11 de junho (terça-feira)



Às 9 horas e às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com narradores inscritos e divulgação das atividades do “18º Encontra Conto”

Local: Biblioteca Municipal do Centro Cultural “Herman Jankovitz” – Av. João Pessoa, 253 – Centro, Nova Odessa/SP

• Dia 12 de junho (quarta-feira)

Às 9 horas e às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com narradores inscritos e divulgação das atividades do “18º Encontra Conto”

Local: Biblioteca Municipal “Professor João de Souza Ferraz” e Bibl. Infantil “Professora Cecília Quadros” – Parque Cidade de Limeira – Rua João Kuhl Filho, s/nº, Vila São João, Limeira/SP

• Dia 13 de junho (quinta-feira)



Às 9 horas e às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com narradores inscritos e divulgação das atividades do “18º Encontra Conto”

Local: Associação Ágape – Rua Jerônimo Ometto, 901, Distrito Industrial I, Iracemápolis/SP

• Dia 14 de junho (sexta-feira)



Às 9 horas e às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com narradores inscritos e divulgação das atividades do “18º Encontra Conto”

Local: Biblioteca Municipal “João Batista Prata” – Rua XV de Novembro, 382, Centro, Capivari/SP

• Dia 15 de junho (sábado)



Às 14 horas

Oficina/Workshop: “Arte Artesanal e Narração Oral”, com Renata de Paula, como o artesanato pode contribuir para municiar o narrador oral de materiais e equipamentos para a sua narração.

Local: Ponto de Leitura Casa Encantada, Rua Rio Grande do Norte, 98, Grego, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 19h30

“Apresentação de espetáculo cênico/narrativa” “Lendas da Mata” do grupo de teatro Mirabolantes

Local: Quadra/Auditório do CEU das Artes – R. Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 16 de junho (domingo)



Às 9 horas e às 11 horas

“Histórias – Brincadeiras e Cantigas” – contação de histórias acompanhadas de cantigas tradicionais ao vilão e incentivo à prática de jogos e brincadeiras tradicionais com contadora Renata de Paula e Musicista Daniela Smanioto.

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Local: Estação Cultural – Avenida Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

“Histórias no Parque” – contação de histórias com narradores inscritos

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Local: Parque dos Jacarandás – R. do Estanho, s/n – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste – SP,

• Dia 17 de junho (segunda-feira)

Às 9 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: AMOBAM – R. Atílio Bagarolo, 54, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

“Comboio da Contação” – contações de histórias com contadores inscritos de toda a região

Local: Serviço Social em Promoção Cidadania Imaculada Conceição – R. João Eduardo Mac-Knight, 535, Zabani, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 22 horas

Oficina “Ao Alcance das Mãos – Contando Histórias com Objetos” – Kelly Orasi

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 18 de junho (terça-feira)



Às 9 horas e às 14 horas

Apresentação de espetáculo cênico/narrativa “Nosso Jardim” do grupo de teatro Cia Xekmat – a ecologia e o meio ambiente mostrado de maneira lúdica e divertida, através de técnicas teatrais e de narrativa oral

Local: Auditório do CEU das Artes – R. Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 22 horas

Oficina “Da boca para o papel do papel pra boca” – Ana Luisa Lacombe

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 19 de junho (quarta-feira)

Às 9 horas e às 14 horas

Apresentação de espetáculo cênico/narrativa “Nosso Jardim” do grupo de teatro Cia Xekmat – a ecologia e o meio ambiente mostrado de maneira lúdica e divertida, através de técnicas teatrais e de narrativa oral

Local: Auditório do CEU das Artes – R. Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 22 horas

Oficina “Contos de Animais de nossas Matas” – Daniel D’Andrea e Vivian Catenacci

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 20 de junho (quinta-feira)



Às 9 horas e às 14 horas

Apresentação de espetáculo cênico/narrativa “Nosso Jardim” do grupo de teatro Cia Xekmat – a ecologia e o meio ambiente mostrado de maneira lúdica e divertida, através de técnicas teatrais e de narrativa oral

Local: Auditório do CEU das Artes – R. Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 22 horas

Oficina “Fantocholândia – Fantoches na Contação de Histórias” – Roberto Isler

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 21 de junho (sexta-feira)



Às 9 horas

“Contos e Causos de Nossa Terra” – sessão de contação de histórias realizada pelos contadores inscritos de toda a região tendo como base causos rurais e contos populares da cidade.

Local: Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

“Histórias na Estação” – Contação de Histórias com contadores de toda a região, usando como base e tema a antiga estação de trem de Santa Bárbara d’Oeste, meios de transporte antigos e lugares distantes.

Local: Estação Cultural – Avenida Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Das 19 às 22 horas

Oficina, atividade sócio cultural de caráter educativo, com a temática de técnicas e formas de se fazer a narrativa (Oficineiro a ser selecionado em seleção própria)

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 22 de junho (sábado)

Às 17 horas

“Histórias Daqui, de Lá e Acolá” – Visita dos contadores inscritos à espaço especialmente criado para a divulgação da contação de história e narrativa oral, com realização de roda de discussão e contação dos contadores participantes

Local: Chácara Arcanjo Miguel, Condomínio Castanheira – Área rural de Limeira/SP

• Dia 23 de junho (domingo)

Às 9 horas

“Chuva de Versos” – Intervenção Cênica- Duplas de atores/narradores, devidamente caracterizados como personagens literários realizam intervenções narrativas, interagindo com o público, lendo pequenos trechos de poesias de autores nacionais, em voz alta e entregando pequenos textos poéticos.

Local: Feira Livre Central – Avenida Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Às 14 horas

Histórias no Parque – contação de histórias com narradores inscritos

Atividade gratuita: local aberto e de acesso público

Local: Parquinho do Panambi – R. das Rosas, 1, Jardim Panambi, Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 24 de junho (segunda-feira)



A partir das 9 horas

“Era uma vez…Eu” – Histórias e entrevistas – Atividade on-line. Entrevistas rápidas, com respostas de perguntas e narrativas curtas, realizadas pelos narradores/personagens Pifi e Pafe a diferentes narradores com diferentes vivências e tempos de atuação na área da narrativa, sobre o universo da narrativa oral. As histórias serão captadas anteriormente e editadas para serem disponibilizadas nas plataformas do Encontro (facebook, instagram, Youtube).

• Dia 25 de junho (terça-feira)



A partir das 9 horas

“Histórias que o Povo Conta” – Atividade on-line – sessão de contação de histórias realizada pelos contadores inscritos de toda a região tendo como base histórias populares e folclóricas contadas pelo povo do Estado de São Paulo e coletadas pelos narradores. As histórias serão captadas anteriormente e editadas para serem disponibilizadas nas plataformas do Encontro (Facebook, Instagram, Youtube).

Às 19 horas

Workshop “Narrativas e seus Caminhos” – Discussão sobre a narrativa na atualidade e contações pós adaptação à crise de saúde de 2020

Local: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” – Av. Monte Castelo, 1.000 – Jd. Primavera (térreo), Santa Bárbara d’Oeste/SP

• Dia 26 de junho (quarta-feira)



A partir das 9 horas

“Histórias de Minuto” – Atividade on-line – Contação de histórias com duração máxima de 01 (um) minuto, com profissionais do Ponto de Leitura Casa Encantada e com contadores de toda a região inscritos. As histórias serão captadas anteriormente e editadas para serem disponibilizadas nas plataformas do Encontro (Facebook, Instagram, Youtube).

Às 19 horas

“E viveram felizes para sempre…” Avaliação Coletiva do “18º Encontro Conto” – Atividade On line via Google Meeting com críticas e sugestões sobre o Encontro por contadores participantes – Envio de certificados e encerramento oficial

Público alvo: contadores participantes.