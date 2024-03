Santa Bárbara registra a criação de 528 empregos em fevereiro

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou a criação de 528 empregos no mês de fevereiro, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal. As informações oficiais foram divulgadas nesta quarta-feira (28).

Assim, nos últimos 3 anos, Santa Bárbara d’Oeste teve a geração de 9,7 mil empregos com carteira assinada, acarretando ao Município uma das menores taxas de desemprego da história recente, de apenas 3,5% – abaixo das médias da RMC (7%), do Estado de São Paulo (7,5%) e do Brasil (7,8%).

