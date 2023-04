Santa Bárbara d’Oeste registrou queda em furtos e roubos no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022. Os dados são oficiais e foram apresentados no relatório estatístico da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O número de roubos teve queda de 23% e o de furtos queda de 13% (maior índice da região). Os dados vão ao encontro de outros índices alcançados pelo Município, que apontam Santa Bárbara d’Oeste com as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região durante o ano de 2022 e a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz em 2021 – ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes

Investimentos contínuos em Segurança Pública

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste passou a contar nesta semana com mais 3 motos Zero KM para o patrulhamento pelo Município. As novas motos reforçam a estrutura da corporação, que ganhou nos últimos anos 8 novas viaturas Zero KM – além de mais 4 veículos com o processo de aquisição já em andamento –, armas, equipamentos e a ampliação de seu efetivo com a contratação de 61 novos guardas.

“Boa notícia para encerrar mais uma semana de muito trabalho. Investimos e muito na Segurança Pública em nossa cidade! Nesta semana a nossa Guarda Municipal passou a contar com mais 3 motos Zero KM, que se juntam às viaturas já adquiridas e outras com processo de compra já em andamento. Investimos em armas, equipamentos, ampliamos o videomonitoramento para mais de 220 câmeras, número que subirá para mais de 300 nos próximos meses com a autorização para a instalação de mais 88 câmeras pela nossa cidade. Também contratamos 61 novos guardas desde o início do nosso mandato. Estudo, planejamento e ação! A Segurança Pública é levada muito a sério em nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.