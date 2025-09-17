Santa Bárbara recebe evento que une teatro e oficinas criativas de inovação para jovens

Leia + sobre diversão e arte

Nos dias 18 e 19 de setembro, a ETEC Prof. Dr. José Dagnoni, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), será palco do Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade, iniciativa pioneira que incentiva a cultura e combina arte, criatividade, inovação e consciência ambiental em uma programação gratuita voltada a estudantes.

O projeto Arte de Inovar com Maratona de Inovação traz a peça teatral Água à Vista, da Cia. de Teatro Parafernália, que aborda a importância da preservação da água e prepara os jovens para o desafio do dia seguinte: uma oficina criativa de inovação no formato de Ideathon, onde os participantes trabalham em equipe para criar soluções para problemas ambientais reais.

“Queremos inspirar os jovens a se tornarem protagonistas da mudança, incentivando a cultura, estimulando o pensamento inovador e a responsabilidade socioambiental por meio da arte e da criatividade”, afirma Andréia Nunes, coordenadora geral da Loa Produções Culturais, responsável pelo projeto.

As ideias apresentadas serão avaliadas por um grupo de jurados, e as melhores receberão troféus e certificados. Todos os participantes ganham certificado de participação e um kit educativo sobre inovação, os ODS da ONU e as Habilidades do Futuro do Fórum Econômico Mundial.

Além de mobilizar estudantes, o evento também busca aproximar empresas e instituições locais, fortalecendo o ecossistema de inovação da região. “Cultura, educação e inovação são ferramentas para transformar realidades”, destaca Wellington Sacheti, coordenador de inovação.

Realizado pela Loa Produções Culturais e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Siemens Energy, por meio da Fundação Siemens e Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto deve impactar mais de 1.800 jovens em cinco cidades este ano. Em 2024, percorreu 13 cidades em 5 estados e gerou mais de 280 ideias sustentáveis.

SERVIÇO

Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade

Data: 18 e 19 de setembro

Local: ETEC Prof. Dr. José Dagnoni – Rua Antônio Pedroso, 1731, Cidade Nova – Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Programação:

18/09 – Espetáculo teatral Água à Vista (sessões às 10h30 e 13h30)

– Espetáculo teatral (sessões às 10h30 e 13h30) 19/09 – Oficina criativa de inovação (das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h)

Inscrições gratuitas: [email protected]

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP