Sabores da primavera: SBO entra no clima para curtir a estação

Sabores da primavera: Santa Bárbara entra no clima para curtir a estação das flores
Com a chegada da primavera, Santa Bárbara ganha um clima agradável e uma atmosfera perfeita para encontros que unem boa mesa, drinques refrescantes e muita descontração. Para celebrar a estação das flores, selecionamos o ambiente ideal que traduz esse espírito em cardápios autorais, ambientes acolhedores e experiências gastronômicas que combinam com o frescor da temporada. Confira:
O Cão Véio, gastropub criado pelo chef Henrique Fogaça, aposta em receitas autorais que combinam robustez e leveza. Para a primavera, a pedida é o Pelado Mexicano (R$42), taco de camarão empanado com guacamole e sour cream , que harmoniza perfeitamente com o drinque Vira Lata (R$ 32), que se destaca pela sua combinação cítrica e refrescante, que tem tudo a ver com a estação do outono. Feito cachaça envelhecida, limão tahiti e açúcar demerara.
@caoveiosbo
Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP
Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 18h às 23h30 / Segunda e Domingo: Fechado
