Boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17/9) indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um tipo mais comum de câncer de pele, o carcinoma de células escamosas.

Leia Mais Notícias do Brasil

Após ser internado por uma crise de soluço e queda de pressão, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu laudo positivo para câncer de pele nesta quarta-feira (17), segundo a equipe médica. De acordo com o médico Cláudio Birolini, duas das sete lesões suspeitas na pele de Bolsonaro indicaram a presença da doença.

Birolini disse que o câncer “não é nem o mais bonzinho, nem o mais agressivo” e que o tipo de pele do ex-presidente está suscetível à doença, que, a princípio, não tem indicação de tratamento. Assim, será necessário que Bolsonaro passe por avaliação periódica.

“Recebemos o laudo das lesões de pele retiradas no domingo (14). Oito lesões. Das sete lesões suspeitas para câncer de pele, duas vieram positivas para um tipo de tumor que é carcinoma de células escamosas”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP