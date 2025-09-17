O que é medicina regenerativa — e por que ela é o futuro da saúde personalizada?

Medicina regenerativa utiliza terapias avançadas para recuperar tecidos e funções do corpo, trazendo tratamentos personalizados que prometem revolucionar a saúde e a longevidade

Leia + sobre saúde

Considerada uma das principais tendências da medicina moderna, a medicina regenerativa utiliza células-tronco, terapias biológicas e mapeamentos genéticos para regenerar tecidos, modular inflamações crônicas e reverter o envelhecimento celular. Essa abordagem ganha força no Brasil com o III Congresso Internacional de Medicina Regenerativa – Regenera Brasil, idealizado pelo médico Dr. Tércio Rocha, que acontece, de 28 a 30 de novembro, no Renaissance Hotel, em São Paulo.

“A medicina regenerativa já deixou de ser futurismo. Ela representa um novo paradigma, baseado em dados, personalização e na autocura do próprio corpo”, afirma o Dr. Tércio Rocha, endocrinologista e um dos pioneiros na introdução da medicina regenerativa e antienvelhecimento no Brasil. O congresso é um dos maiores e mais completos eventos da América Latina dedicados ao tema, reunindo especialistas nacionais e internacionais.

A medicina regenerativa é um campo interdisciplinar que une biotecnologia, engenharia de tecidos, genética, imunologia e terapias celulares para restaurar funções comprometidas do corpo humano. Diferente da medicina tradicional, que costuma tratar sintomas, ela atua nas causas profundas, regenerando órgãos, tecidos, articulações e até processos metabólicos danificados. Seus pilares incluem terapias com células-tronco e exossomos, modulação epigenética, reequilíbrio hormonal, aplicação de peptídeos bioativos, bioimpressão 3D e protocolos de monitoramento em tempo real, como exames genômicos, microbioma e tecnologias vestíveis.

No Brasil, cresce a busca por tratamentos com células-tronco, especialmente em casos de doenças autoimunes, neurodegenerativas, lesões articulares e também no campo da estética avançada. “Estamos falando de uma medicina realmente individualizada, guiada por dados genéticos, epigenéticos e moleculares. O médico do futuro precisará interpretar esses dados e agir antes que a doença se manifeste”, defende o Dr. Tércio.

O congresso Regenera Brasil aposta em conteúdo técnico aprofundado, rompendo com o modelo tradicional de eventos com apresentações curtas. Entre os temas que serão discutidos, estão aplicações clínicas reais com células-tronco, tratamentos para fibromialgia, diabetes tipo 2, artroses, além de protocolos de rejuvenescimento íntimo e facial, regeneração osteoarticular guiada por ultrassom, nutrição regenerativa e o uso terapêutico de exossomos, peptídeos e fatores de crescimento.

A medicina regenerativa tem como meta restaurar o equilíbrio biológico original do corpo. Isso não significa apenas eliminar sintomas, mas devolver vitalidade, energia e qualidade de vida aos pacientes. O foco vai além da cura: trata-se de recuperar a função plena dos sistemas orgânicos, como articulações, pele, intestinos, sistema nervoso e até o sistema imune, por meio de recursos biotecnológicos.

O congresso também atua como uma plataforma de formação médica, com discussões éticas, demonstrações clínicas e conteúdos aplicáveis à rotina profissional. “Nosso objetivo é capacitar os profissionais para atuarem com responsabilidade, ética e segurança neste novo cenário clínico, que exige domínio técnico e atualização constante”, explica Dr. Tércio Rocha.

Outro diferencial da medicina regenerativa é sua integração com práticas sustentáveis, promovendo saúde com menor impacto ambiental. Muitos dos recursos utilizados, como derivados do próprio corpo ou substâncias biocompatíveis, reduzem o uso de medicamentos sintéticos e evitam procedimentos invasivos. Isso favorece não só o paciente, mas também a saúde coletiva e a preservação de recursos médicos no longo prazo.

Sobre o Dr. Tércio Rocha

Dr. Tércio Rocha é médico com mais de 30 anos de experiência e um dos principais nomes da medicina regenerativa no Brasil. Formado em medicina pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com especialização em endocrinologia, tornou-se referência em tratamentos voltados ao equilíbrio hormonal, ao combate do envelhecimento precoce e à restauração da saúde a partir de terapias com células-tronco.

Seu trabalho é voltado à prevenção, longevidade e recuperação da vitalidade celular, unindo ciência de ponta com uma escuta atenta e humanizada. Ele é também referência no estudo e aplicação clínica de células-tronco, desenvolvendo protocolos que hoje são reconhecidos no Brasil, na França e nos Estados Unidos. É membro de entidades médicas respeitadas, como a Academia Brasileira Antienvelhecimento, a Academia Internacional de Medicina Antienvelhecimento e a Sociedade Francesa de Medicina Estética e Mesoterapia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP