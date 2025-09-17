Brechó Solidário Entre Mulheres sábado no Zabani

Está chegando no Jardim Zabani o Brechó Solidário Entre Mulheres, totalmente gratuito e preparado com muito carinho para vocês!
Você vai encontrar roupas, calçados e acessórios, mas muito mais do que isso: vão oferecer acolhimento, autoestima e esperança para dias melhores.
Então, mulher, se você está precisando de alguma roupa, vá visitar e escolher suas peças!
Infos do Brechó
As mulheres que desejarem participar retirando roupas do bazar precisam entrar em contato pelo WhatsApp para realizar o cadastro antecipadamente:
Thaís Fernandes 19 99586-0382 ou Débora Balan 19 98320-1389
