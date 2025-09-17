DAE avança com desinsetização no Mário Covas, Jardim da Paz e Liberdade

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está avançando com o serviço de desinsetização nas regiões do Jardim Mário Covas, Jardim da Paz e Parque da Liberdade. A ação tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, na rede de esgoto, prevenindo novas infestações.

O trabalho está sendo realizado no Jardim Mário Covas entre esta terça (16) e quarta-feira (17). De quinta (18) até segunda-feira (22), a desinsetização acontece no Jardim da Paz. Já entre os dias 23 (terça-feira) e 25 (quinta-feira), o serviço será executado no Parque da Liberdade.

A desinsetização consiste na aplicação de inseticida líquido na rede de esgoto, termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas. O procedimento contribui para o controle da proliferação de ratos e baratas.

Durante a aplicação do produto, os moradores devem manter os ralos vedados, a fim de evitar o aparecimento de baratas nas residências. Em contato com o veneno, os insetos morrem rapidamente.

“O serviço de desinsetização é realizado durante todo o ano, abrangendo os bairros da cidade. É uma medida necessária e importante para o controle de pragas na rede de esgoto. A eliminação de baratas também contribui no combate dos escorpiões, que se alimentam dos insetos. O serviço é contínuo e a ação dos inseticidas é prolongada, evitando a proliferação e novas infestações”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

