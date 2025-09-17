Shopping ParkCity Sumaré tem nova edição do Encontro de Fãs Harry Potter

Evento com visitação gratuita será realizado neste fim de semana, dias 20 e 21 de setembro

O Shopping ParkCity Sumaré realiza neste fim de semana, dias 20 e 21 de setembro, mais uma edição do Encontro de Fãs Harry Potter. O evento tem visitação gratuita e será realizado das 10h às 22h, em um espaço temático na Praça de Alimentação.

Sempre repleto de magia, diversão e experiências inesquecíveis, o Encontro de Fãs Harry Potter contará com diversos stands para a venda de produtos oficiais da franquia, como o Mapa do Maroto, varinhas mágicas, flâmulas, canecas e muito mais. Nesta edição, o evento também terá um foco social: parte do valor arrecadado com a venda dos produtos será revertido para ações beneficentes. A iniciativa é em parceria com o projeto All Stars F.C. e com a banda cover do Capital Inicial.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que além dos espaços com vendas de produtos, os clientes poderão aproveitar diversas atrações imersivas, como painéis instagramáveis e interativos, ilha de drinks, bebidas temáticas e muito mais. “Entre os atrativos, tem ainda um espaço reservado para a gravação de vídeos com a icônica “Capa da Invisibilidade”, ideal para compartilhar nas redes sociais”, comenta Gisele.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que o Encontro de Fãs Harry Potter é um evento sempre muito aguardado pelos fãs do bruxinho. “A saga Harry Potter encanta pessoas de todas as idades. E com este evento, o Shopping ParkCity Sumaré proporciona ao público mais uma experiência inesquecível, como a possibilidade de reviver cenas icônicas da história contada nos filmes e nos livros”, comenta Joelma.

Serviço:

Encontro de Fãs Harry Potter

Quando: 20 e 21 de setembro, sábado e domingo.

Horário: das 12h às 22h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento com visitação gratuita.

