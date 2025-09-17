PM na caça- A manhã desta quarta-feira (17) está sendo marcada por tensão em Santa Bárbara d’Oeste. Moradores próximos ao Tivoli Shopping relatam apreensão com a movimentação intensa da Polícia Militar, que mobilizou o helicóptero Águia para buscas na região.

Segundo testemunhas, a operação começou após a perseguição a um veículo em fuga. Os suspeitos teriam abandonado o carro e fugido para uma área de mata, desencadeando uma caçada policial por terra e ar.

Equipes da PM seguem no local e o clima

entre os moradores é de expectativa e preocupação diante da presença policial e do sobrevoo da aeronave.

Matéria em andamento.

