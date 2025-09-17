PM na caça- A manhã desta quarta-feira (17) está sendo marcada por tensão em Santa Bárbara d’Oeste. Moradores próximos ao Tivoli Shopping relatam apreensão com a movimentação intensa da Polícia Militar, que mobilizou o helicóptero Águia para buscas na região.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Segundo testemunhas, a operação começou após a perseguição a um veículo em fuga. Os suspeitos teriam abandonado o carro e fugido para uma área de mata, desencadeando uma caçada policial por terra e ar.
Equipes da PM seguem no local e o clima
entre os moradores é de expectativa e preocupação diante da presença policial e do sobrevoo da aeronave.
Matéria em andamento.