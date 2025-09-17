Tivoli recebe atração infantil Insetos Kids na Praça de Eventos

Espaço lúdico e temático: diversão com torres, escorregadores, passarelas e piscina de bolinhas

O Tivoli Shopping acaba de ganhar mais uma atração especial para a criançada: o Insetos Kids. Inspirado no universo dos insetos, o espaço traz uma proposta lúdica e cheia de aventura, com brinquedos temáticos que convidam os pequenos a explorar a imaginação e viver experiências únicas.

Com torres elásticas, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos, a atração oferece um circuito completo de diversão, que ainda inclui uma piscina de bolinhas, sucesso garantido entre os pequenos.

“Nosso objetivo é proporcionar experiências de lazer que unam brincadeira, criatividade e momentos inesquecíveis em família. O Insetos Kids chega para tornar o passeio ao Tivoli ainda mais divertido e especial para as crianças”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Diversão com segurança e inclusão

A atração é destinada a crianças de até 13 anos, sendo que menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. Crianças com necessidades especiais têm 50% de desconto, mediante comprovação, e aniversariantes também contam com o benefício de 50% de desconto na semana do aniversário, mediante apresentação de documento.

A atração tem investimento de R$40 para o período de 1 a 30 minutos. Entre 31 e 55 minutos, o valor é de R$55. Após 55 minutos, é cobrado acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos adicionais

Serviço:

Insetos Kids

Quando: Até 26 de outubro de 2025

Local: Praça de Eventos do Tivoli Shopping

Idade: até 13 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto)

Valores: a partir de R$ 40 | Descontos especiais para PCD e aniversariantes

