A guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste terá um candidato a vereador no pleito deste ano. Adalto Ferraz vem pelo Solidariedade disputar sua primeira eleição.

Guarda há 21 anos, Adalto é o único nome da corporação que disputará um cargo no poder legislativo. Ele faz parte do grupo do atual prefeito e candidato à reeleição, Rafael Piovezan (PL).

Atualmente, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara possui 180 agentes