A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar no domingo (18), das 7h às 17h, o trecho da Avenida de Cillo entre a Rua dos Jambeiros e a Rua Dom Bosco (sentido Centro), no Jardim São Pedro. A via ficará interditada para que equipes da CPFL Paulista realizem serviços de melhorias na rede de energia elétrica.