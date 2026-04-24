A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP) está com inscrições abertas para o Curso de Formação em Avaliação Diagnóstica e Conduta nos Transtornos do Neurodesenvolvimento, destinado a psicólogos especialistas em Neuropsicologia e estudantes da área.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuação qualificada na avaliação diagnóstica e definição de condutas clínicas relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento, ampliando a assertividade na prática clínica e no manejo terapêutico dos pacientes.

A formação será ministrada pela Prof. Dra. Cleunice de Jesus Wosnes, neuropsicóloga atuante no ambulatório de neuropediatria da Santa Casa de São Paulo e docente em graduação de Psicologia, e pela Esp. Thaís Farias da Silva Santos, neuropsicóloga, professora de pós-graduação lato sensu e referência no ambulatório de epilepsia, esclerose múltipla e reabilitação da instituição. Ambas possuem ampla experiência em avaliação neuropsicológica em contexto clínico e hospitalar.

Segundo as coordenadoras, o curso busca oferecer uma abordagem aprofundada e prática sobre os principais protocolos e condutas voltados ao diagnóstico neuropsicológico, promovendo atualização técnica e aperfeiçoamento profissional em uma área cada vez mais demandada no mercado de saúde mental, que é a avaliação para diagnóstico de Transtornos do Neurodesenvolvimento.

Com início marcado para 16 de maio de 2026, a formação terá duração de seis meses e carga horária total de 80 horas. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para estudantes de neuropsicologia e neuropsicólogos interessados em aprofundar conhecimentos sobre avaliação diagnóstica e conduta clínica nos transtornos do neurodesenvolvimento.

Mais informações diretamente pelos canais oficiais da Santa Casa de São Paulo

Inscrições:

As inscrições vão até o dia 01/05/2026 e podem ser realizadas diretamente pelos canais oficiais da Santa Casa de São Paulo: https://pose.santacasasp.org.br/isantacasa/inscricaocandidato.aspx?ac=6D446232746A353073306B3D