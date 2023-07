           Santander traz 1mil bolsas para curso da Cambridge

O Santander e a Cambridge Judge Business School (CJBS),

instituição líder mundial em pesquisa e inovação, anunciam a segunda edição do Santander Scholarships | Skills for the Green Transition 2023. Serão 1.000 bolsas para estudantes, graduados e profissionais de 11 países (Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai) que queiram participar da elaboração e da execução de iniciativas sustentáveis ​​em seu trabalho atual ou para quem quer reorientar sua carreira para o mercado ESG (ambiental, social e de governança).

A bolsa consiste em um treinamento online de seis semanas que proporcionará aos participantes uma visão global dos principais desafios ambientais atuais, bem como o conhecimento necessário para resolvê-los no campo profissional. Os bolsistas aprenderão a analisar o impacto de iniciativas sustentáveis ​​nos mercados, além de entender melhor a forma como as empresas estão lidando com os desafios e de adquirir as competências necessárias para o setor.

O treinamento é oferecido em espanhol, inglês ou português, sem qualquer custo para os participantes, que não precisam ser universitários ou cliente do banco. Após a conclusão, todos receberão do CJBS um certificado de participação.

“As empresas tomam ações individuais diante dos desafios ambientais. Isso é fundamental para fornecer soluções, mas são ações que exigem não só iniciativa, mas também formação e aconselhamento, algo que a Cambridge Judge Business School tem experiência comprovada”, diz Blanca Sagastume, diretora do Santander Universities, Open Innovation & Blockchain,

Já o Professor Simon Learmount, diretor acadêmico do programa Green Transition Skills, disse estar muito satisfeito por colaborar neste programa inovador, desenhado para equipar as pessoas com as habilidades essenciais para alcançar mudanças tangíveis e explicou que “este programa capacita os participantes a fazer a transição verde e ter um impacto duradouro no mundo.”

O Santander reforça seu compromisso com a educação e a empregabilidade com o fomento de programas junto a instituições de prestígio internacional. Com as bolsas Santander, o banco ajuda as pessoas através da formação ao longo da vida, com bolsas de estudo e formação profissional gratuita para todas as idades.