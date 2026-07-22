Nesta quarta-feira, dia 22, a partir das 15:00, o Banco Santander Brasil realiza mais um Leilão imobiliário online que reúne 19 imóveis comerciais, distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir ou investir no mercado imobiliário. O Evento será com Fernando Cerello, Leiloeiro Oficial, e os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões.

O portfólio inclui Prédios comerciais, salas/lojas comerciais e áreas rurais. Os imóveis, estão localizados em diversos estados brasileiros.

Além dos preços reduzidos para os lances iniciais – venda condicional (valor de venda sob aprovação do Vendedor), também são oferecidas condições facilitadas de pagamento – parcelamento, sendo:

I) Sinal mínimo de 20% e o saldo em até 11 parcelas mensais e consecutivas, sem acréscimos;

II) Sinal mínimo de 20% e saldo em até 48 parcelas mensais e consecutivas, com juros de 1% ao mês + correção pelo IGP-M a partir do segundo ano; ou

III) Financiamento via crédito imobiliário (para pessoa física no Santander, podendo ser também perante outra Instituição Financeira).

A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como lance inicial – venda condicional (valor de venda sob aprovação do Vendedor), forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e lances iniciais – vendas condicionais, estão disponíveis na plataforma www.megaleiloes.com.br.

SERVIÇO

Data: 22/07

Horário: a partir das 15h

Onde

Site Mega Leilões:

https://www.megaleiloes.com.br/ML34139

Site Santander Imóveis: