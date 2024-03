O Santander Universidades está com as inscrições abertas para o Santander Bootcamp 2024. Em sua quarta edição, o programa 100% online e gratuito disponibilizará 75 mil bolsas de desenvolvimento de software para todo o Brasil. Os participantes poderão escolher uma das quatro trilhas educacionais a partir do nível inicial para a criação de games com a ferramenta Godot; linguagem Backend com Java; fundamentos de IA para devs; ou o curso preparatório para a Certificação AWS – fundamental para quem quer aprender ferramentas de computing cloud. A inscrição pode ser feita até 08 de abril pela plataforma Santander Open Academy.

“Em quatro anos de atuação, capacitamos milhares de pessoas para atuarem em diversas áreas do mercado de TI. Todos podem concorrer a uma bolsa, basta ter mais de 18 anos e muita vontade de aprender novas linguagens de programação. É mais uma iniciativa do Santander Universidades que capacita profissionais para novos mercados, os deixando aptos para atuarem em qualquer segmento da tecnologia”, afirma Marcio Giannico, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Os participantes serão preparados para os desafios do mercado de trabalho, como uma porta de entrada para diversas oportunidades de carreira no campo da tecnologia. O programa é aberto a todos os interessados, mas possui um foco especial em grupos de diversidade, reservando 30% das vagas para mulheres e 50% para pretos e pardos.

“É um privilégio contar com a parceria do Santander para este projeto já mudou a vida de milhares de profissionais e continua mudando anualmente, ao todo, já foram mais de 100 mil bolsas distribuídas em quatro anos de parceria, que reflete o esforço em proporcionar oportunidades mais transformadoras e inclusivas”, diz Iglá Generoso, CEO da DIO.

Haverá um ranking de performance individual dentro do programa, em que os três melhores colocados ganharão prêmios em dinheiro, notebook e acesso ao Talent Match, a plataforma de contratação da DIO que conecta grandes talentos com as melhores vagas do mercado.

Sobre a DIO

Fundada em 2018, a DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 1 milhão profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

Santander e seu apoio à Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1 milhão de pessoas por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1,3 mil universidades de 25 países. Ao longo de 27 anos, este sólido compromisso destinou mais de 2,2 bilhões de euros a iniciativas de educação. Apenas em 2023, foram entregues no Brasil mais de 184 mil bolsas de estudo e mentorias para apoiar jovens, universitários, empreendedores, PMEs e startups. Essa entrega é realizada através do Open Academy, plataforma aberta de cursos, conteúdos e bolsas gratuitas e pelo Santander X, iniciativa de apoio ao empreendedorismo, que dá acesso a mentorias nacionais e internacionais, desafios globais e premiações com incentivo financeiro. Além de acesso a investidores, visibilidade internacional e networking. Devido à sua forte atuação na educação, o Santander foi reconhecido em 2023 pela revista Fortune como uma das empresas que mais contribui para um mundo melhor, de acordo com a lista ‘Change the World’.