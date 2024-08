São Paulo bate Vitória (2-1) e ajuda Corinthians

Com gols de William Gomes e Erick, São Paulo venceu o Vitória na noite deste domingo.

O jogo valeu pela vigésima quarta rodada do Brasileirão.

O time do técnico argentino Zubeldia foi aos 41 pontos e ocupa agora 5a posição no nacional, liderado pelo Fortaleza.

Jogadores do Tricolor entraram em campo com a camisa azul escrita ‘Força Izquierdo’. Juan Izquierdo, do Nacional, segue no hospital.

O próximo jogo do Tricolor será contra o Atlético-MG, quarta-feira (28), às 21h30, no MorumBIS, pela Copa do Brasil.

