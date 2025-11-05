O São Paulo buscou o empate com o Flamengo na noite desta quarta-feira. A partida terminou 2 a 2 e o Flamengo voltou a ter o atacante Plata expulso. Com o resultado, o time carioca apenas empata na pontuação com o Palmeiras, que nesta 5a feira encara o Santos. O jogo teve um início fervendo com dois gols antes dos 10 minutos.
Logo aos 2 minutos, o São Paulo abriu o placar com atacante Luciano. Ele aproveitou o bate rebate dentro da área e bateu sem chances para o goleiro.
Na sequência, aos 4, o atacante Arrascaeta sofreu pênalti. Ele foi para a cobrança e empatou a partida.
O Flamengo tomou à frente aos 18 minutos no segundo tempo. Arrascaeta disputou a bola e tocou para Émerson Royal, o lateral cruzou e Samuel Lino na pequena área fuzilou para o gol.
São Paulo empata
O empate Tricolor veio com Ferreirinha. Ele correu para a pequena área e aproveitou o cruzamento e mandando pros fundos das redes.
