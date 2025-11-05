Tivoli recebe a exposição “Filmes e Séries” até o dia 24

Escola de música e artes celebra o Dia Mundial do Cinema com produções que unem criatividade e emoção

O Tivoli Shopping recebe até o dia 24 de novembro, a exposição “Filmes e Séries”, uma mostra especial produzida pelos alunos e professores da Escola de Música e Artes Smab. A exposição, localizada em frente à loja Vivara, reúne 30 obras que exploram diferentes técnicas e estilos, conectando o universo das artes plásticas à magia do cinema.

Inspirada no Dia Mundial do Cinema, celebrado em 5 de novembro, a mostra reúne uma seleção de trabalhos que refletem o olhar criativo e singular de 20 alunos, sob orientação dos professores Aguimar Simões Bacchin, Felipe Busichia Bacchin e Felipe Poeta. Entre as técnicas utilizadas estão grafite, lápis de cor, giz pastel e marcadores, resultando em uma coletânea vibrante que mistura emoção, cor e expressão artística.

Exposição apresenta a arte em movimento

Segundo os organizadores, a exposição busca valorizar o processo criativo e a importância da autoexpressão artística. “Os alunos e professores se empenharam muito. A exposição promove a auto expressão e fomenta a apreciação artística ajudando apreciar a arte. É uma ótima maneira de celebrar a criatividade e o talento dos alunos”, afirma Aguimar Simões Bacchin.

Esta será a terceira exposição realizada pela Smab no Tivoli, mas a primeira com o tema voltado ao cinema. Além da diversidade técnica, o público poderá conferir trabalhos que evidenciam a interpretação pessoal de cada artista, criando uma experiência única de observação.

O centro de compras, reconhecido por fomentar a cultura e oferecer atrações para todas as idades, reforça com a mostra seu papel como importante polo de convivência e valorização artística na região. “O Tivoli tem o compromisso de apoiar e divulgar o talento local. Exposições como esta aproximam o público da arte e reforçam nosso propósito de sermos um espaço onde cultura e lazer caminham juntos”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço:

Exposição “Filmes e Séries ” – Escola de Música e Artes Smab

🗓️ Até 24 de novembro de 2025

📍 Em frente à loja Vivara | Tivoli Shopping

