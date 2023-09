São Paulo cai nos pênaltis pra LDU

O São Paulo conseguiu vencer a LDU no tempo normal

e levar a decisão para os pênaltis, mas os equatorianos avançaram para as semifinais da Copa Sulamericana. O craque James Rodrigues foi o único a perder cobrança, com o placar ficando 5-4 pros Equatorianos. No tempo normal, o Tricolor fez 1 a 0 (havia perdido de 2 – 1 no jogo de ida fora de casa).

A Liga Desportiva agora enfrenta o Defensa y Justicia (ARG) na semifinal. Os argentinos eliminaram o Botafogo (RJ) esta quarta-feira.

A outra semifinal será um confronto de brasileiros. O Fortaleza confirmou a vantagem sobre o América MG e vai encarar o Corinthians.

