Motor pra fazer lipoaspiração?

Na busca por economia, muitas vezes, os interessados procuram clínicas com os melhores preços. No entanto, é preciso ficar atento à qualificação dos profissionais e, principalmente, à estrutura do local da cirurgia. Recentemente, uma mulher foi detida pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) por suspeita de realizar cirurgias plásticas em uma clínica ilegal montada na residência da mãe, em Goiânia.

A suspeita, identificada como Márcia Melo Moreira, de 42 anos, utilizava um motor de geladeira como compressor de ar para realizar lipoaspirações para a remoção de gordura. A investigação revelou que ela vinha realizando esses procedimentos na clínica clandestina desde o ano passado. A descoberta ocorreu após uma paciente denunciar sequelas após ter passado por uma cirurgia.

O delegado encarregado do caso, informou que a suspeita poderá ser acusada por exercício ilegal das profissões de médica e farmacêutica. Além disso, ela também poderá enfrentar acusações de tráfico de entorpecentes, já que alguns dos medicamentos utilizados por ela só podem ser manipulados por farmacêuticos.

Durante a operação na clínica clandestina, foram confiscados diversos medicamentos e equipamentos usados nos procedimentos estéticos. A mulher alegou ter cursado biomedicina, mas não obteve o diploma devido a questões de documentação pendentes.

A advogada especialista em direito médico e hospitalar, Dra. Beatriz Guedes, diretora da Clínica Libria de cirurgias plásticas, explica que a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico invasivo que deve ser realizado por um profissional médico habilitado, qualificado e com especialização em cirurgia plástica. Segundo o Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, os biomédicos não estão autorizados a realizar lipoaspirações. A Lei do Ato Médico de 2013 estabelece que apenas profissionais formados em Medicina podem indicar e realizar cirurgias e procedimentos invasivos, além de prescrever medidas pré e pós-operatórias, sejam elas estéticas ou não.

Beatriz Guedes alerta para os cuidados que devem ser tomados ao realizar uma lipoaspiração:

– Procure um profissional qualificado: escolha um médico com experiência em cirurgias plásticas. O paciente pode verificar o registro do profissional no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou do Conselho Regional de Medicina Consulte um cirurgião plástico certificado. Certifique-se de escolher um cirurgião plástico experiente, qualificado e certificado. Verifique as credenciais e o histórico do cirurgião antes de tomar uma decisão.

– Avalie o local da cirurgia: certifique-se de que o procedimento será realizado em um ambiente hospitalar adequado;

– Atenção à equipe médica: a lipoaspiração é uma operação que demanda grandes quantidades de anestesia. Por isso, é necessário contar com a presença de um anestesiologista.

– Verifique a estrutura da clínica ou hospital: Certifique-se de que a clínica ou hospital onde o procedimento será realizado possui uma infraestrutura adequada, equipamentos modernos e equipe médica qualificada. A segurança e a higiene do local são fundamentais para minimizar os riscos de complicações.

“O ocorrido reforça a importância de pesquisar e escolher clínicas e profissionais qualificados e devidamente habilitados para realizar procedimentos estéticos. A segurança e a saúde dos pacientes devem ser prioridades. Qualquer suspeita de irregularidades deve ser denunciada às autoridades competentes”. Finaliza a Dra. Beatriz Guedes.

