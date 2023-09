O prefeito Chico Sardelli entregou nesta quinta-feira (31) a remodelação viária na região do Portal “Princesa Tecelã”, na principal entrada da cidade, que foi liberada para o tráfego já na noite de quarta-feira (30). A inauguração faz parte da programação especial de aniversário de 148 anos de Americana – “Americana voltou a sorrir”.

“Essa era uma obra há muito tempo aguardada pela população de Americana, que trará mobilidade urbana e segurança. A remodelação do portal estava no imaginário dos americanenses e agora temos a satisfação de concretizar estes planos e transformá-los em realidade. A entrega vem acompanhada da instalação de um letreiro que traz ainda mais beleza para a principal entrada de nossa cidade”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

LEIA TAMBÉM: Chico Sardelli estuda criação de centro de grandes eventos em Americana

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi; do ex-deputado federal Vanderlei Macris; dos secretários de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargoo Neves, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, dos vereadores Fernando da Farmácia, Gualter Amado, Leco Soares, Lucas Leoncine, Otto Kinsui, Pastor Miguel Pires, Thiago Martins, entre outras autoridades.

A Prefeitura de Americana investiu R$ 5.121.157,27, provenientes da linha de crédito do Desenvolve SP. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância deste investimento, que garantirá mais segurança aos motoristas e pedestres. “Essa remodelação viária é uma grande conquista para a cidade, que contribuirá muito para a mobilidade urbana, e consequentemente, para a qualidade de vida da população. Estou muito feliz em fazer parte deste momento histórico para Americana”, disse.

“É no dia a dia que cada americanense perceberá o quanto essa obra era necessária, não só pela melhoria que trouxe ao trânsito, mas também pela segurança para motoristas e pedestres. Antes não existiam semáforos e adequações para as passagens dos pedestres. Posso afirmar que esse é um dos maiores investimentos em mobilidade urbana realizado em Americana nas últimas décadas”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Essa obra é fruto da preocupação com a nossa cidade. De construirmos juntos um projeto de trabalho para resolver o problema neste local. Essa união em favor da comunidade visa sempre melhorar a qualidade de vida da população. Esse trabalho maravilhoso na entrada da cidade é consequência de uma ação em conjunto. Parabéns Chico, Odir, e a todos que trabalham em prol de Americana!”, disse Vanderlei Macris.

O projeto contemplou a remodelação da geometria da região do Portal, a instalação de quatro conjuntos semafóricos, novos acessos aos bairros, iluminação pública de LED, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende a região, passeio público, mobiliário urbano, bebedouros, rampas de acessibilidade, paisagismo e execução de rede de drenagem.

“Essa obra é um marco histórico para Americana. Essa remodelação contempla todos os requisitos de sustentabilidade, com a instalação das lâmpadas de LED, acessibilidade e a qualidade de vida, que é meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP