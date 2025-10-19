São Paulo toma 3-0 do Mirassol em novo vexame

O São Paulo foi a Mirassol e tomou 3 a 0 em novo vexame no campeonato brasileiro. O Tricolor tinha dado vexame ante o Palmeiras ao tomar virada depois de estar ganhando por 2 a 0 e sofreu a segunda derrota no nacional contra o novato da Liga.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A torcida do São Paulo segue muito brava com a direção e com o elenco.

Já o Mirassol em seu primeiro ano de campeonato brasileiro na série A 52 pontos em 29 jogos 4° colocado.

Muito bom ver o Paulinho fazendo sucesso no Mirassol. Espero que um dia ele também seja dirigente do Corinthians, ele é muito competente.

Reinaldo soma 11 gols e 5 assistências no Brasileirão 2025 com a camisa do Mirassol. Sem dúvidas o melhor da posição no Campeonato.

São Paulo tenta renascer

O Tricolor encara o Bahia na próxima rodada, jogando em casa no Morumbis.

Leia + sobre esportes