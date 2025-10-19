Roberta Lima discute prevenção e bem-estar animal na Vigilância em Saúde

A vereadora Roberta Lima (PRD) reuniu-se na quinta-feira (16) com o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizete Borges, e com a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição, responsável-técnica pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), para discutir questões relacionadas à causa animal, com foco na prevenção e bem-estar animal.

Durante o encontro, foram discutidas ações conjuntas para fortalecer as políticas públicas de proteção e bem-estar animal e melhorar a integração entre os setores responsáveis pela fiscalização, acolhimento e atendimento aos animais da cidade. “A causa animal exige um trabalho conjunto e permanente. Essa parceria entre a Vigilância Sanitária o CCZ e o legislativo é fundamental para garantirmos respostas mais rápidas, eficientes e humanas às demandas da população e para promovermos uma cidade mais ética e consciente em relação aos animais”, afirmou Roberta.

