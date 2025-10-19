O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 500 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Sem Experiência 6
Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2
Ajudante de Embalador – Sem Experiência 3
Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2
Alimentador de linha de Produção – Sem Experiência 7
Armazenista – Sem Experiência 5
Assistente Administrativo –Sem Experiência 1
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Assistente de Vendas – Sem Experiência 1
Atendente de Balcão – Sem Experiência 8
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 4
Atendente de Loja – Com Experiência 14
Atendente de Padaria – Sem Experiência 1
Atendente de Restaurante – Com Experiência 4
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Confecção – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 11
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 14
Auxiliar de Estoque – Com Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8
Auxiliar de Manutenção elétrica e Hidráulica – Com Experiência 1
Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10
Balconista – Sem Experiência 12
Balconista de Frios – Sem Experiência 4
Balconista – Sem Experiência 5
Barman – Sem Experiência 5
Camareira de Hotel – Sem Experiência 3
Carregador de Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2
Chefe de Bartander – Sem Experiência 1
Chefe de Limpeza – Com Experiência 4
Chopeiro – Com Experiência 6
Churrasqueiro – Sem Experiência 2
Consultor de Vendas – Com Experiência 10
Consultor de Vendas – Sem Experiência 4
Cozinheiro – Com Experiência 16
Cumim – Sem Experiência 6
Desenhista Projetista – Com Experiência 1
Eletricista – Com Experiência 3
Eletricista de Instalações – Com Experiência 5
Encanador – Com Experiência 2
Estoquista – Com Experiência 5
Estoquista – Sem Experiência 2
Estoquista PCD – Sem Experiência 1
Faxineiro – Sem Experiência 2
Fiscal de Loja – Com Experiência 3
Garçom – Sem Experiência 16
Gerente Comercial – Com Experiência 1
Gerente Comercial – Sem Experiência 1
Gerente de Restaurante – Com Experiência 1
Lavador de Veículos – Sem Experiência 3
Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2
Mecânico Diesel – Com Experiência 2
Modelista de Roupa – Com Experiência 1
Montador – Sem Experiência 1
Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1
Motorista – Com Experiência 1
Motorista Entregador – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Com Experiência 12
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Sem Experiência 15
Operador de Acabamentos – Sem Experiência 1
Operador de Caixa – Com Experiência 12
Operador de Caixa – Sem Experiência 4
Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1
Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 6
Operador de Loja – Com Experiência 4
Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 1
Operador de Máquinas – Com Experiência 3
Operador de Roçadeira – Sem Experiência 12
Operador de Vendas – Com Experiência 1
Pintor Eletrostático – Com Experiência 1
Ajudante Eletrostático – Com Experiência 1
Pizzaiolo – Com Experiência 2
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Recepcionista Secretária – Com Experiência 1
Repositor – Sem Experiência 1
Repositor de Mercadoria – Com Experiência 3
Repositor de Mercadoria – Sem Experiência 4
Retificador – Sem Experiência 1
Revisor de Tecidos – Com Experiência 2
Servente de Limpeza – Com Experiência 4
Soldador – Com Experiência 1
Soldador – Sem Experiência 1
Subchefe de Cozinha –Com Experiência 1
Subgerente de Restaurante – Com Experiência 4
Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1
Técnico em Automação Industrial – Com Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 25
Vigia – Sem Experiência 20
Zelador de Edifício –Com Experiência 1
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 22
Arco Comércio e Varejo 2
Arco Logística 5
Arco Produção 3
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 17
Estágio na Área da Saúde 1
Estágio em Comunicação 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio para Ensino Médio 8
Estágio de Moda 1
