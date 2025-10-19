O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 500 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 6

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2

Ajudante de Embalador – Sem Experiência 3

Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2

Alimentador de linha de Produção – Sem Experiência 7

Armazenista – Sem Experiência 5

Assistente Administrativo –Sem Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Sem Experiência 1

Atendente de Balcão – Sem Experiência 8

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 4

Atendente de Loja – Com Experiência 14

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

Atendente de Restaurante – Com Experiência 4

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confecção – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 11

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 14

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8

Auxiliar de Manutenção elétrica e Hidráulica – Com Experiência 1

Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10

Balconista – Sem Experiência 12

Balconista de Frios – Sem Experiência 4

Balconista – Sem Experiência 5

Barman – Sem Experiência 5

Camareira de Hotel – Sem Experiência 3

Carregador de Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2

Chefe de Bartander – Sem Experiência 1

Chefe de Limpeza – Com Experiência 4

Chopeiro – Com Experiência 6

Churrasqueiro – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 10

Consultor de Vendas – Sem Experiência 4

Cozinheiro – Com Experiência 16

Cumim – Sem Experiência 6

Desenhista Projetista – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 3

Eletricista de Instalações – Com Experiência 5

Encanador – Com Experiência 2

Estoquista – Com Experiência 5

Estoquista – Sem Experiência 2

Estoquista PCD – Sem Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 2

Fiscal de Loja – Com Experiência 3

Garçom – Sem Experiência 16

Gerente Comercial – Com Experiência 1

Gerente Comercial – Sem Experiência 1

Gerente de Restaurante – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 3

Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Modelista de Roupa – Com Experiência 1

Montador – Sem Experiência 1

Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1

Motorista – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Com Experiência 12

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Sem Experiência 15

Operador de Acabamentos – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 12

Operador de Caixa – Sem Experiência 4

Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 6

Operador de Loja – Com Experiência 4

Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Com Experiência 3

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 12

Operador de Vendas – Com Experiência 1

Pintor Eletrostático – Com Experiência 1

Ajudante Eletrostático – Com Experiência 1

Pizzaiolo – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Recepcionista Secretária – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1

Repositor de Mercadoria – Com Experiência 3

Repositor de Mercadoria – Sem Experiência 4

Retificador – Sem Experiência 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Servente de Limpeza – Com Experiência 4

Soldador – Com Experiência 1

Soldador – Sem Experiência 1

Subchefe de Cozinha –Com Experiência 1

Subgerente de Restaurante – Com Experiência 4

Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1

Técnico em Automação Industrial – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 25

Vigia – Sem Experiência 20

Zelador de Edifício –Com Experiência 1

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 22

Arco Comércio e Varejo 2

Arco Logística 5

Arco Produção 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 8

Estágio de Moda 1

