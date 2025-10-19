Duplicação da Estrada da Balsa avança com pavimentação e construção de guias

As obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana, seguem avançando nesta sexta-feira (17) com a etapa de pavimentação e construção de guias. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

Após a aplicação da massa asfáltica no trecho entre o Jardim das Orquídeas e a nova rotatória, as equipes trabalham agora no trecho seguinte, entre a rotatória e o Jardim da Balsa, que recebe neste momento a preparação da base do pavimento e a implantação de guias e sarjetas.

“Essa duplicação vai melhorar as condições de circulação e oferecer mais conforto a todos que utilizam a via, sejam motoristas, ciclistas ou pedestres. É uma intervenção que reforça a infraestrutura da cidade e acompanha o crescimento dessa região, garantindo uma mobilidade urbana mais organizada e com melhor qualidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras consistem no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná.

“Essa é uma intervenção que faz parte do nosso planejamento de expansão e desenvolvimento da cidade, integrando bairros e preparando a região para receber novos empreendimentos. A duplicação da via trará mais fluidez ao trânsito e valorização para todo o entorno, além de mais segurança e qualidade de vida para a população”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As melhorias no local incluem a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em novembro.

