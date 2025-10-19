O Palmeiras começou o jogo dominando e pressionando o time carioca , mas sem chegar ao gol. Na primeira oportunidade que teve, o Flamengo fez jogada mortal com Pedro lançando para Arrascaeta. O Uruguai marcou na saída do goleiro.

O verdão voltou a manter a pressão e aos 24 chegou ao empate com Victor Roque. Ele recebeu na área e cabeceou contra o goleiro do Rossi.

Aos 38, o zagueiro Fuchs pisou no atacante Pedro e o juiz anotou o pênalti para o Flamengo. Jorginho foi para cobrança voltou a colocar o Flamengo na frente 2-1.

Ainda no primeiro tempo, o atacante Pedro roubou a bola do zagueiro, correu e recebeu na frente para fazer o terceiro dos cariocas.

O jogo voltou para o segundo tempo com bastante chuva e um pouco menos de intensidade. O Palmeiras não pressionou o Flamengo como no começo da primeira etapa e o rubro-negro manteve o equilíbrio da partida.

Palmeiras desconta no final

Gustavo Gomes nos minutos finais fez o gol que deu números finais na partida.

Agora o Verdão joga na quinta-feira pela Libertadores contra a LDU em Quito. O time equatoriano tirou o São Paulo na fase anterior.

