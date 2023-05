São Pedro. Curtir um feriadão prolongado a dois com um friozinho no alto da Serra do Itaqueri, apreciando um pôr do sol inesquecível de outono seguido por um belo jantar regado a vinho e à luz de velas. Esta é apenas uma das várias opções de descanso com tom romântico que a Estância Turística de São Pedro, no Interior de São Paulo, oferece aos casais que pretendem antecipar as comemorações do Dia dos Namorados, emendando o único feriado do mês, o de Corpus Christi, em 8 junho, ao dia 12.

Famosa por suas belezas naturais, a estância está localizada aos pés da Serra do Itaqueri, região turística que figura entre as mais belas do estado, e fica a apenas 171 quilômetros da Capital.

Com a calmaria que só o Interior oferece, o município é oportunidade de fuga da rotina e de conexão com a natureza.

No outono, a contemplação do nascer ou pôr do sol se torna um convite imperdível aos apaixonados, em especial, aos que desejam registros instagramáveis. O Cruzeiro do Facão, na estrada entre São Pedro e Itirapina, tem uma das vistas mais famosas do destino.

Outra opção são as paradas nos mirantes estrategicamente posicionados ao longo das estradinhas que serpenteiam o alto da serra de São Pedro.

Em um dos pontos mais charmosos do município fica a capela de Santo Antônio. Aberta para visitas, a igrejinha guarda uma relíquia do santo casamenteiro doada pelo Vaticano e que é muito requisitada para intenções e promessas nesta época do ano.

Em frente à capela fica o Jardim do Amor, espaço que convida os casais apaixonados a fazerem juras de amor eterno, deixando por lá seus cadeados – itens encontrados para venda nos estabelecimentos do entorno.

Ainda no alto da serra, o Parque Marcelo Golinelli possui diversos decks com paisagens dignas de selfies, além de quiosques e trilhas para caminhada. Há ainda o Parque do Cristo, o Rancho da Tirolesa e o Parque Municipal de Voo Livre Celso Gonçalves da Fonseca, que abriga rampas para asa-delta e parapente.

Outra modalidade turística muito procurada é o balonismo. Para definir o melhor passeio no dia, a dica é buscar apoio nas agências de turismo receptivo da cidade.

São Pedro oferece ainda a opção de imersão no turismo rural, com almoço caipira em propriedades abertas à visitação, como o sítio Coloninha I, que promove passeios a cavalo.

Charmoso, o centro histórico também conta com atrativos aos apaixonados, como a Feira de Artes e Artesanatos e lojas especializadas em enxovais.

Gastronomia

Recentemente, São Pedro entrou para a rota gastronômica do estado de São Paulo e o que não faltam na estância são opções no cardápio.

Neste feriadão, muitos estabelecimentos oferecerão jantares românticos em ambientes decorados. Um deles é o Recanto das Seriemas, que possui uma vista deslumbrante por estar localizado no alto da serra. Especializado em parrilla, o local cozinha com lenha de reflorestamento próprio e recebe reservas de quinta-feira (8) a domingo (11) para almoços ou jantares à luz de velas com o cardápio recheado de opções grelhadas e vinhos.

Digno de um cenário de filme, o restaurante e antiquário Vila Del Capo é outra opção famosa na serra em São Pedro para quem deseja uma noite com ainda mais requinte. No local, as mesas são postas com talheres de prata e copos de cristal. Por lá, o jantar temático dos namorados será servido no domingo (11) e na segunda-feira (12), conforme reserva. São ao menos cinco diferentes refeições, com massas, gratinados e grelhados. Logo na entrada, os clientes são recepcionados com vinho tinto e canapés para apreciarem a decoração do espaço que conta até com lareira acesa.

Os amantes da cozinha japonesa também têm parada certa em São Pedro. O Mizu Sushi Bar, pioneiro da japan food naquela região, oferecerá combos especiais para os casais de quinta (8) a domingo (11) no jantar, além do tradicional rodízio com peixes frescos.

Já para os que preferem agito, chopp, cerveja, lanches e porções, o Santo Clube Bar é opção. No dia 12, o local terá música ao vivo e decoração para embalar o clima de romance.

De sexta-feira (9) a domingo (11), a estância recebe ainda a 117ª Festa de Santo Antônio, com quermesse, shows e praça de alimentação nas imediações da capela que leva o nome do santo.

Outra opção também descontraída no alto da serra é a Venda do Brilio, que abre para o café da manhã e almoço. Ou então, a Estação da Cachaça ou o Quintal da Serra, que servem cafés coloniais e especiais em charmosas mesinhas ao ar livre.

Hospedagem

Hospedagens mais reservadas não faltam aos apaixonados que visitam São Pedro. A Pousada Sonho do Campo, por exemplo, é composta por uma vila com apenas três casinhas, coreto, firepit (fogueira rústica de chão) e uma bela igrejinha. Um deck à beira do córrego na clareira em meio à mata é como um oásis de descanso aos amantes. Pet friendly, a hospedagem oferece aos casais drink de boas-vindas, flores no quarto e até café à francesa (servido na cama).

Outra dica romântica e mais reservada é a Pousada da Lua, a 5 km da cidade. Com vista para uma área de preservação da natureza, a propriedade conta com vários ambientes intimistas, com espreguiçadeiras e poltronas. Os pacotes oferecidos incluem decoração temática com flores, espumantes, docinhos e até sessão relaxante de hidro-spa a dois em meio à natureza.

Já para os casais mais aventureiros, a sugestão é o Santana’s Ranch que, além de um complexo aquático com piscinas aquecidas, oferece pacotes incluindo decoração temática, vinho, doces, passeios a cavalo e com quadriciclos.

Serviço

Se interessou pelo destino? Saiba mais sobre estância e suas atrações acessando o @setursaopedro. Ou baixe o aplicativo Destinos Inteligentes, que contém informações turísticas dos lugares que são destaques em São Pedro.

Pontos turísticos

Parque Ecoturístico Marcelo Golinelli

Parque Municipal de Voo Livre Celso Gonçalves da Fonseca

Parque do Cristo

Rancho da Tirolesa

Sítio Coloninha 1

Jardim do Amor

Capela Santo Antônio

Mais informações – @setursaopedro ou pelo app Destinos Inteligentes

Onde comer

117ª Festa de Santo Antônio – de 9 a 11 de junho nas imediações da Capela Santo Antônio

Recanto das Seriemas – (11) 97610-6917 WhatsApp

Mizu Sushi Bar – @mizushibar

Vila Del Capo – @viladelcapo

Santo Clube Bar -@santoclubebar

Estação da Cachaça – @estacaodacachaca

Quintal da Serra – @cafecolonial.quintaldaserra

Venda do Brilio – @vendadobrilio

Onde se hospedar

Pousada Sonho do Campo – https://www.pousadasonhodocampo.com.br/

Pousada da Lua – https://www.pousadadaluasp.com.br/

Santana’s Ranch – https://santanasranch.com.br/