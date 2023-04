A alta hospitalar só foi possível devido a garantia da UAD em acompanhar o paciente, fato que se tornou possível com o fornecimento do respirador artificial, providenciado pela Secretaria de Saúde por meio de locação.

A partir de agora, o atendimento será feito na residência do paciente, de segunda a sexta-feira, durante horário normal de expediente, além de plantões aos finais de semana. Em caso de qualquer intercorrência, o setor 192 (atendimento pré-hospitalar) será acionado, pois já está familiarizado com o caso. A equipe que irá acompanhar Jeová é composta por médico clínico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico e auxiliar de enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e assistente social.

Internado há seis meses no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) por complicações causadas pela Covid-19, o paciente Jeová Paulo da Silva deixou o local na quarta-feira (5) da semana passada para, imediatamente, ingressar no serviço da Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), da Secretaria de Saúde de Americana. Esta é a primeira vez que a rede pública municipal realiza este tipo de assistência de alta complexidade (atendimento domiciliar tipo 3).

Para realizar a transferência, diversos profissionais receberam capacitação no próprio Hospital Municipal. Participaram do treinamento servidores do setor de atendimento pré-hospitalar 192 (ambulâncias), da UAD e também familiares do paciente. A capacitação foi realizada no dia 3 de abril, por uma fisioterapeuta da empresa Lumiar, responsável pela locação do equipamento de ventilação mecânica.

“Nossa saúde está cada vez mais humanizada, e vamos continuar trabalhando no sentido de proporcionar ainda mais qualidade no atendimento médico e conforto a quem precisa de cuidados”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Esta é uma situação inédita para a UAD, pois não tínhamos lidado ainda com paciente nessas condições. Mas com a aquisição do equipamento e a capacitação que tivemos para realizar o seu manejo vamos poder garantir a assistência ao Jeová, com a esperança de que ele vai melhorar a cada dia o seu prognóstico”, explicou a enfermeira coordenadora da UAD, Silvana Teixeira.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira agradeceu o empenho dos profissionais envolvidos no processo e disse que a Secretaria continuará empenhada para oferecer o melhor atendimento possível ao paciente, visando a sua total recuperação. “Infelizmente ele acabou sofrendo as consequências da Covid, ficando com algumas sequelas. Mas diante do quadro eu quero agradecer a todos os profissionais que estão lidando, direta ou indiretamente com este caso, pois todos estão de parabéns. A Secretaria de Saúde continuará vigilante nesse sentido, para oferecer a melhor assistência possível, na busca pela sua melhora definitiva”, declarou.

O paciente

Jeová deu entrada no HM no dia 24 de setembro de 2022, com queixa de tosse e falta de ar. Após a realização de exames, os médicos diagnosticaram um derrame pleural e providenciaram a sua internação. No dia 29 ele apresentou piora em seu quadro clínico, o que levou a equipe médica a fazer a intubação e instalar o equipamento de ventilação mecânica (respirador artificial).

O paciente permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nessas condições até o dia 21 de novembro, momento em que foi transferido para a ala de enfermaria do HM. Durante o tempo em que esteve nessa ala, Jeová não pôde ser extubado, pois, embora consciente, ele teve que continuar fazendo uso da ventilação mecânica. Apesar disso, o paciente manteve inalteradas as suas habilidades físicas e mentais. Mesmo fazendo uso do respirador artificial, ele continuou realizando a sua higiene e autocuidado.

Apesar de estar convivendo agora com o desconforto de uma traqueostomia (abertura frontal na traqueia para auxiliar na respiração), Jeová teve disposição para enaltecer e agradecer a todos os profissionais de saúde que auxiliaram com sua recuperação no Hospital Municipal.

“Muito obrigado a todos os profissionais de saúde, pois sem vocês eu já teria morrido há tempo. Que Deus abençoe a todos; vocês foram muito importantes na minha vida”, concluiu o paciente ao final de sua acomodação na residência.