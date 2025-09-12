Saúde de Americana abre inscrições para vagas de estágio em Farmácia

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Secretaria de Saúde de Americana está com inscrições abertas para quatro vagas de estágio destinadas a estudantes do curso de Farmácia. Os candidatos precisam estar matriculados em cursos noturnos ou na modalidade de Ensino à Distância (EAD), já que as atividades do estágio serão realizadas durante o dia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site saudeamericana.com.br, acessando a área de Serviços Online e clicando em “Cadastro para vagas de estágio”.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.008,96 e auxílio-transporte no valor de R$ 126,66.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP