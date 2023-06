Saúde e alimentos no inverno

que bate à porta e com ele a busca por pratos que aqueçam o corpo e agradem o paladar. Geralmente, saladas e grelhados dão espaço a receitas ricas em gordura, sal e calorias. Mas você sabia que mais que nutrir o corpo, a alimentação saudável – e sim, com muito sabor – é a chave para a prevenção de doenças? E mais: que é possível ter refeições nutritivas e equilibradas inclusive nos dias mais frios do ano?

Ter uma alimentação saudável não é tarefa apenas para quem busca ser fitness, e vai muito além da preocupação com o corpo. É questão de saúde! Isso porque a alimentação é um pilar fundamental para a prevenção de doenças como hipertensão, obesidade e diabetes, e impacta diretamente na qualidade de vida.

Estudos apontam que mais de 50% da população brasileira está acima do peso e que entre 20 e 25% é obesa. É importante destacar que a obesidade é uma doença crônica, que aumenta o risco de câncer e pode levar a uma má qualidade de vida.

Além disso, o descontrole alimentar pode desencadear doenças cardiovasculares, consideradas uma das principais causas de morte no mundo. Em Campinas, um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde identificou que em 2022, das 9.132 mortes registradas, 2.540 foram em decorrência de doenças do aparelho circulatório, o equivalente a 27,8%.

A estimativa é que, no município, uma a cada quatro pessoas com mais de 20 anos de idade tenha hipertensão, uma patologia silenciosa e considerada o principal risco para as doenças cardiovasculares. Se considerar a população acima de 60 anos o número é maior, podendo chegar a dois terços dos habitantes.

Ela ressalta, no entanto, que para ter uma alimentação saudável não é preciso, necessariamente, uma mudança drástica de hábitos. “É um processo de entender que o que nos nutre é o que nos abastece. Comece melhorando os hábitos no café, depois passe para o almoço, jantar e lanches”, ensina. “É mais fácil começar fazendo 1% melhor todos os dias do que mudar 100% os hábitos alimentares em uma semana”, garante.

Para a especialista, a prevenção de doenças, entre elas hipertensão, diabetes e obesidade, passa por três importantes pilares: alimentação, exercícios e qualidade do sono. “Precisamos entender o quanto nossos hábitos vão prevenir ou levar ao desenvolvimento de doenças”, diz.

Cibele destaca que é primordial compreender que ter uma vida mais saudável não significa ter uma alimentação sem sabor. “É possível ter uma alimentação saudável e saborosa, que realmente seja palatável”, diz. Um dos caminhos, segundo ela, é evitar alimentos industrializados, que são um grande fator de risco não apenas para o aumento da pressão arterial – levando à hipertensão – mas também para o ganho de peso.

Além dos industrializados, a nutróloga alerta para uma maior atenção em relação ao consumo de sódio, gordura saturada e açúcar, que também podem culminar com hipertensão e diabetes – outra doença que é fortemente influenciada pela alimentação.

Saúde e sabor também nos dias mais frios

Para aqueles que estão preocupados em manter a saúde sem deixar de lado o sabor nos dias mais frios do ano, uma boa notícia: a culinária saudável pode ser extremamente saborosa e prazerosa, independente da estação do ano.

Uma dica para comer bem e manter a saúde em dia é desfrutar de pratos típicos que aquecem o corpo e a alma, como sopas e caldos. Segundo a nutricionista e especialista em Nutrição Esportiva Funcional e em Fisiologia do Exercício, Alana Parker, essas preparações são nutritivas e versáteis, sendo possível criar combinações de ingredientes que agradem ao paladar, como legumes variados, grãos, proteínas magras e ervas aromáticas. “Sopas de alho poró, lentilha, cogumelos e creme de abóbora são opções com baixo valor calórico, além de serem ricas em fibras e vão, ainda, garantir sabor e saciedade para o seu dia”, diz.

Sopa é opção saudável e nutritiva para se alimentar bem e manter a saúde nos dias mais frios; na foto, sopa de alho poró do restaurante de comida saudável – Casa Graviola, em Campinas.

A especialista destaca que o equilíbrio alimentar é de extrema importância para auxiliar na prevenção de doenças, e isso inclui o consumo diário de vegetais, frutas, grãos integrais, alimentos ricos em antioxidantes, fibras e o consumo moderado de boas fontes de gorduras, como azeite, abacate, salmão, atum, castanhas, amêndoas e nozes.

Assim como Cibele, a nutricionista Alana ressalta também que alimentação saudável não tem relação com comida sem sabor e que os dias mais frios não são desculpa para descuidar dos ingredientes essenciais para nutrir o corpo. “Em dias frios temos um pequeno aumento do nosso gasto calórico e isso pode acabar gerando uma necessidade de ingerir mais calorias, mas devemos ter cuidado para não extrapolar. Escolher preparações quentes, nutritivas e ricas em fibras nesse período pode auxiliar na manutenção do peso e melhora da saciedade, garantindo um maior controle para evitar alimentos mais calóricos”, afirma.

A nutricionista destaca, ainda, que a melhoria dos hábitos alimentares acarreta positivamente na saúde. “A principal dica é entender o porquê essa mudança é importante. Você quer ter mais disposição ao longo do seu dia a dia? Quer ter melhora do humor, do sono? Quer chegar em casa após um dia cheio de trabalho e ter energia para brincar com seu filho? Quer envelhecer com qualidade e saúde? Hoje sabemos que para envelhecermos com saúde e aproveitar os anos vividos, é fundamental termos uma alimentação equilibrada”, diz.

Amigos x Vilões da saúde

Para auxiliar quem quer uma alimentação saudável e não abre mão do sabor, a nutricionista cita alguns cuidados que são fundamentais para a prevenção de doenças e que contribuem para melhorar a qualidade de vida.

“Para controlar a hipertensão, por exemplo, devemos ter atenção não somente ao sal, mas também ao excesso de carboidratos refinados como açúcar, alimentos e bebidas açucaradas em geral, farináceos brancos”, diz.

Segundo ela, é preferível optar por alimentos in natura de origem animal e vegetal, temperos naturais, além de ingerir diariamente alimentos ricos em potássio (como abacate, banana, feijão, frutas secas, espinafre), ômega 3 (salmão, atum, linhaça, chia), e também nozes, castanhas, amêndoas, leites e derivados. “O abacate é um dos alimentos que possui uma grande variedade de nutrientes, fonte de vitaminas, minerais, rico em antioxidantes, anti-inflamatórios, gorduras boas. O consumo adequado e frequente é extremamente benéfico para a nossa saúde”, diz.

Pratos com abacate, como o Avocado Toast, do restaurante Casa Graviola – em Campinas, são uma excelente opção para se alimentar bem e prevenir doenças, segundo a nutricionista; o abacate é uma excelente fonte de gordura e antioxidante

E para quem não abre mão de um doce, uma boa notícia: segundo a nutricionista, basta optar pelas combinações certas como, por exemplo, uma torta mousse de chocolate com amêndoas. “Além de ser uma sobremesa composta com amêndoas que é fonte de vitamina E, poderoso antioxidante, também tem o cacau que possui ação anti-inflamatória e antioxidante”, diz.

A nutricionista afirma que na lista dos amigos para uma boa saúde estão:

Vegetais e frutas em geral: auxiliam na prevenção de doenças metabólicas;

Proteínas de origem animal (ovos, peixe, frango, leite) ou de origem vegetal (soja, feijão, amendoim, gergelim, lentilha, cogumelo, tofu): garantem um bom funcionamento do metabolismo;

Alimentos com fonte de gordura boa (azeite de oliva, castanhas, amêndoas, linhaça, chia, abacate): auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares.

Já na lista do que é preciso passar longe, estão alimentos fritos e ultraprocessados em geral, como bolachas recheadas, salgadinhos de pacotes, alimentos e bebidas açucaradas, embutidos e macarrão instantâneo.

E esse cuidado não é um bicho de sete cabeças. “Organize as refeições que você irá fazer e comece a incluir na sua rotina alimentar frutas e vegetais. E, para quem busca praticidade no dia a dia, é possível buscar restaurantes que sirvam opções que, além de saudáveis, são muito saborosas. Uma boa alimentação auxilia tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças”, ensina.

Nutrição e sabor à mesa no coração de Campinas

