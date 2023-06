Utransv vai interditar trecho da Rua Vital Brasil

entre as Ruas Chile e Paraguai, na Vila Santo Antônio. O local ficará fechado das 7h às 17h entre os dias 23 e 30 de junho.

A interdição feita pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana será necessária para a construção das calçadas do Residencial Alto do Frezzarin, pela Capretez Empreendimentos Imobiliários.

Recepcionistas da Atenção Básica participam de capacitação sobre humanização do atendimento

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Unidade de Serviços de Atenção Básica e Preventiva realizou, nos dias 20 e 21 de junho, uma capacitação aos recepcionistas da rede sobre humanização do atendimento.

A ação teve como base as diretrizes do NAC (Núcleo de Apoio ao Cidadão), setor estruturado recentemente pela Secretaria para qualificar e humanizar o atendimento ao usuário.

Além da explanação sobre o funcionamento do NAC, os profissionais também receberam orientações sobre a elaboração do cartão SUS, postura e abordagem em relação aos pacientes, interação e agilidade quanto à solicitação de suporte às principais necessidades do dia a dia das equipes, principais fluxos e processos de trabalho, entre outras questões.

“Esse processo de atualização sobre a rotina do atendimento é de fundamental importância. Há sempre a necessidade de estarmos integrando as equipes e revendo os processos para melhorar o acolhimento”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Atenção Básica e Preventiva à Saúde, Simone Maciel.