Saúde Mental em pauta- A Prefeitura de Nova Odessa promove novamente

neste mês uma programação especial da Campanha “Janeiro Branco”, cujo foco é a conscientização sobre a importância da saúde mental. O calendário de atividades inclui palestras, atividades físicas (em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer), um “Dia da Beleza” na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Nossa Senhora de Fátima e sessões de Auriculoterapia gratuitas.

Na terça-feira (16/01), a psicóloga Sandra Paulon ministrou uma palestra para pacientes que aguardavam atendimento na UBS do Jardim São Manoel. Nesta quinta-feira (18/01), foi a vez de uma ação com atividades físicas e lúdicas para pacientes adultos do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Luiza.

Na próxima quarta-feira (24/01), a programação continua com uma sessão de limpeza de pele para pacientes e equipe do CAPS (que funciona no mesmo prédio da UBS 7 – Nossa Senhora de Fátima). Na quinta-feira, dia 31, acontece a primeira sessão de Auriculoterapia, na UBS do São Manoel. Estão previstas atividades no dia 31/01, também na UBS do São Manoel.

“A programação do ‘Janeiro Branco’ visa chamar a atenção da sociedade para as questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas, já que o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo – de 9,3% da população”, afirmou a coordenadora da Saúde Mental no Município, a enfermeira Maria José da Cruz, a Marzé, do CAPS/UBS 7.

Em Nova Odessa, a programação anual desenvolvida desde 2021 pela Secretaria de Saúde da Prefeitura atende também à Lei Municipal nº 3.396/2021, de autoria do vereador Levi Tosta, e também à Lei Federal nº 14.556/2023, que a partir de 2024 torna oficialmente o “Janeiro Branco” o mês de conscientização Nacional da Saúde Mental.

O Janeiro Branco é um movimento que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde Mental e Emocional. Segundo Marzé, “Saúde Mental implica muito mais do que ausência de doença mental”. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), é definido com um “estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtividade e é capaz de contribuir para a sua comunidade'”, explicou.

“Pensando em tudo isso, a Saúde Mental de Nova Odessa proporciona anualmente essa agenda de atividades diversas para ajudar a população a identificar-se com algum desses propósitos”, completou a enfermeira. O CAPS atende a população de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Rua Alexandre Bassora, nº 760, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

PRÉDIO PRÓPRIO

No final de dezembro, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) anunciou a conquista de R$ 2.085.000,00 para a Prefeitura de Nova Odessa investir na construção de uma sede própria para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A liberação do recurso havia sido solicitada pelo prefeito diretamente à Presidência da República, na sua mais recente viagem oficial a Brasília/DF.

Os recursos para a obra serão recebidos via Fundo Municipal de Saúde. O prédio do CAPS deve ser construído em área municipal, através de empresa contratada por licitação, seguindo projeto padrão do Ministério da Saúde.

