Americana inicia primeiro ciclo de dedetização nas escolas em 2024

As escolas da rede municipal de Educação de Americana começaram a receber, nesta quinta-feira (18), equipes de dedetização, em uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Educação para promover a manutenção das unidades escolares antes do início do ano letivo.

Trata-se do primeiro ciclo de dedetização do ano e, nesta etapa, a empresa responsável vai atuar em quatro escolas por dia. Nesta quinta-feira, o serviço foi executado nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Sabiá, Bacuri e Potira e na Creche Taperá. Na sexta (18), o trabalho prossegue no Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”, nas EMEIs Paturi e Araçari e na Creche Curimã. No sábado (20), é a vez do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, da Creche CAIC, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes.

Outros serviços foram iniciados este mês nas escolas da rede municipal de Educação, como poda de grama, capinação no calçamento, recolhimento das folhas e de resíduos da roçagem e limpeza e desobstrução de calhas, condutores e canaletas de águas pluviais.

O cronograma do trabalho de dedetização contempla todas as 55 unidades ligadas à secretaria. “A manutenção preventiva nas escolas é um compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi em garantir as melhores condições para o desenvolvimento pedagógico de nossos alunos e temos tido uma atenção especial neste mês em função do início do novo ano letivo, com poda de grama, limpeza de calhas, execução de pequenas obras e agora, com a dedetização”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O calendário escolar do município prevê a volta às aulas do Ensino Fundamental no dia 8 de fevereiro. Na Educação Infantil, o retorno será no dia 15 do mesmo mês.

LEIA + NOTÍCIAS