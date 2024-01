Galinheiro esconderijo do tráfico no Romano cai pra DISE

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a “Operação Romano”, com o objetivo de combater e coibir o intenso e recorrente tráfico de drogas pela região Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara D’Oeste.

Reiteradas denúncias aportadas na Sede da DISE noticiavam a movimentação do tráfico nas imediações de uma praça localizada na Rua Padre Arthur Sampaio. Foram estabelecidos pontos de observação velada do local, em dias e horários alternados, sendo que foi constatado pelos policiais da DISE que uma casa, na mesma rua, parecia servir como base para a distribuição das drogas vendidas na praça.

Com o foco das investigações direcionados para a casa, constatou-se também que o morador do local frequentemente se deslocava para um galinheiro localizado no quarteirão de trás da residência. Ali permanecia por algum tempo, depois retornava para a casa, continuando a distribuição das drogas. Foi representado por mandado de busca e apreensão judicial no imóvel alvo das investigações e no referido galinheiro.

Hoje foi realizada a operação policial para dar cumprimento nas Ordens Judiciais que foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara D’Oeste. Durante a operação, o investigado foi detido em sua casa. As buscas revelaram quase 4.500 pinos com cocaína, prontos para a venda. Também foram localizadas mais de 90.000 embalagens vazias, material para misturar as drogas, 10 munições de calibre .45, 03 balanças digitais, 4 celulares e dinheiro.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de Tráfico de Drogas. A ocorrência foi apresentada na Sede da DISE, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e deliberou pela manutenção da prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.

LEIA TAMBÉM: Trafica de boa no sofá se deu mal pra Guarda

Drogas Apreendidas: 4.489 EPPENDORF’S COM COCAÍNA PESANDO 3,4 QUILOGRAMAS DA DROGA.

Objetos Apreendidos: 88.000 EPPENDORF’S VAZIOS; R$3.316,00; 2,9 QUILOGRAMAS DE PÓ BRANCO PARA MISTURAR NAS DROGAS; 1.738 EMBALAGENS TIPO ZIPLOC VAZIAS; 10 MUNIÇÕES CALIBRE .45; 03 BALANÇAS DIGITAIS; 04 CELULARES; 05 ROLOS DE FITA ADESIVA