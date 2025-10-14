Técnicas da Saúde de Santa Bárbara participam de microplanejamento de vacinação

Leia Mais notícias da cidade e região

Profissionais da equipe de gestão da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, representando a Atenção Primária e a Vigilância Epidemiológica, participaram entre os dias 7 e 10 de outubro, na cidade de São Paulo, do microplanejamento de vacinação — iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde de São Paulo e Goiás.

O encontro teve como objetivo fortalecer as ações de imunização e apoiar os municípios na organização das estratégias locais de vacinação. Durante os quatro dias de atividade, as equipes técnicas discutiram formas de aprimorar as coberturas vacinais, identificar áreas com baixa adesão às vacinas, planejar ações extramuros e definir metas e estratégias específicas para cada território.

O microplanejamento é uma ferramenta fundamental para que os municípios possam analisar seus indicadores, realizar um planejamento mais detalhado e direcionar esforços para alcançar as populações ainda não vacinadas.

A participação de Santa Bárbara d’Oeste reforça o compromisso do município com o fortalecimento das políticas de imunização, a ampliação do acesso às vacinas e a construção de estratégias mais efetivas e integradas, contribuindo para o alcance sustentável das metas de cobertura vacinal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP